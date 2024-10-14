"Живой щит" для "Хезболлы"? Нетаньяху потребовал вывести миротворцев ООН из зон боевых действий в Ливане

Опубликовано: 14.10.2024 08:19 , Обновлено: 14.10.2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 октября призвал Организацию объединенных наций немедленно вывести свои миротворческие силы из южных районов Ливана, где израильская армия воюет с боевиками террористической организации "Хезболла". По мнению израильских властей, боевики используют международные войска в качестве "живого щита".

Призыв Нетаньяху прозвучал после того, как миротворческие силы ООН объявили, что в воскресенье, 13 октября, два танка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли на позицию Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). В ЦАХАЛ объяснили, что инцидент произошел во время попытки эвакуировать раненых солдат Армии обороны Израиля, которые оказались под обстрелом.

Призывая вывести военнослужащих ВСООНЛ из зоны боевых действий, Нетаньяху заявил, что подобные просьбы в прошлом были отклонены, несмотря на постоянно растущее число раненых среди военнослужащих. В этот раз международные силы вновь заявили, что останутся на месте.

Обращаясь к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Нетаньяху обвинил “Хезболлу” в том, что они используют ВСООНЛ в качестве живого щита.

“Ваш отказ эвакуировать солдат ВСООНЛ делает их заложниками “Хезболлы”. Это ставит под угрозу как их самих, так и жизни наших солдат”, - заявил израильский премьер.

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Ранее ВСООНЛ заявили, что израильские военные “намеренно нанесли удар” по нескольким их постам, в том числе, по штаб-квартире в Накуре. По меньшей мере пять солдат ВСООНЛ получили легкие ранения в ходе нескольких инцидентов, в том числе, в результате перестрелки, ответственность за которую, впрочем, в ООН не стали возлагать ни на Израиль, ни на “Хезболлу”.

Нетаньяху заявил, что Израиль “сожалеет о ранениях миротворцев” и что власти “делают все возможное для предотвращения подобных инцидентов”.

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Тем временем на заявления израильского премьера уже отреагировал его ливанский коллега Наджиб Микати. Он осудил Нетаньяху за его призыв к выводу солдат ВСООНЛ, расценив его как “новую главу в подходе противника, заключающемся в несоблюдении международных норм”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что Израиль продолжит «оказывать давление на «Хезболлу» и наносить дополнительный и долгосрочный урон врагу», «не давая ни облегчения, ни передышки» террористической организации.

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