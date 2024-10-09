«Сукин сын Нетаньяху» и «чёртов Путин». Американский журналист опубликовал закулисные разговоры Байдена, Трампа и Харрис

Опубликовано: 09.10.2024 08:57 , Обновлено: 09.10.2024

Редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд, один из самых известных журналистов-расследователей в США, выпустил новую документальную книгу. В ней опубликованы закулисные разговоры действующего президента США Джо Байдена, его коллеги по предвыборному штабу Камалы Харрис и их политического соперника Дональда Трампа.

Как отметило CNN, книга “Война” Боба Вудворда, которую планируется выпустить в продажу 15 октября, “предлагает удивительный взгляд за кулисы резких, полных ненормативной лексики оценок президента Джо Байдена и его взаимодействия с мировыми лидерами, которые сформировали его президентство, от Биньямина Нетаньяху до Владимира Путина”. Издание привело несколько резких цитат, которые автор книги приписал американскому президенту.

Так, журналист утверждает, что весной 2024 года, когда резко обострились военные действия Израиля в секторе Газа, Байден в частной беседе с одним из своих соратников назвал израильского премьера Нетаньяху “сукиным сыном” и “плохим парнем”. Не менее резко, по словам Вудворда, Байден отзывался и о российском лидере Владимире Путине.

“Этот чертов Путин. Путин — зло. Мы имеем дело с воплощением зла”, - передал журналист беседу Байдена с советниками в Овальном кабинете, которая состоялась вскоре после начала военных действий России в Украинеу.

В новой книге также раскрываются подробности личных бесед Дональда Трампа с Путиным. Например, журналист рассказал, как в разгар пандемии COVID-19 Трамп тайно отправил российскому президенту для личного использования специальное оборудование для тестирования на вирус. Он также утверждает, что с тех пор, как Трамп ушёл с поста президента США в 2021 году, он провёл с Путиным “около семи телефонных разговоров”.

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Обложка книги "Война" Боба Вудворда

“Выдуманные истории” или правда политического закулисья?

Несмотря на то, что книга ещё не поступила в открытую продажу, соратники Трампа уже обвинили автора во лжи.

“Ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой”, — заявил представитель Трампа Стивен Чунг.

А вот заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймон, комментируя предполагаемые высказывания Байдена о Нетаньяху, не была столь категоричная. Она лишь отметила, что у лидеров двух государств “долгосрочные, честные и прямые отношения”. Давать комментарии относительно нелицеприятных эпитетов, которыми, как утверждает Вудворд, “наградил” Байден израильского премьера, она не стала.

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Кстати, не обошёл Вудворд в своей книге и другого кандидата на пост президента США - Камалу Харрис и её личные отношения с Байденом, в администрации которого она занимает пост вице-президента. По словам журналиста, у них сложились очень доверительные отношения, поскольку, по словам самой Харрис, ему с не “комфортно настолько”, что он может “свободно ругаться” при ней и жаловаться на очередного американского сенатора, называя его “гребаным мудаком”.

Вудворд также рассказал подробности встречи Харрис с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам журналиста, Харрис заявила украинскому лидеру, что тому нужно “начать думать о таких вещах, как наличие плана преемственности для управления страной” в случае его захвата, убийства или невозможности управлять страной по какой-то иной причине. После встречи, как пишет Вудворд, Харрис сказала, что она “обеспокоена тем, что это может быть последний раз, когда они его видят”.

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