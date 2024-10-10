Министр обороны Израиля пригрозил Ирану «смертоносным и особенно неожиданным» ударом

Опубликовано: 10.10.2024 09:11 , Обновлено: 10.10.2024

Министр обороны Израиля Йоав Галлант пригрозил Ирану "смертоносным, точным и особенно неожиданным" ударом в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории. По словам Галланта, Иран "даже не поймет, что с ним случилось и как".

Такое заявление глава израильского Минобороны сделал во время посещения разведывательного подразделения 9900 Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которое занимается сбором военных разведданных.

“Тому, кто пытается навредить Государству Израиль, придётся за это заплатить,” - написал министр на своей страничке в сосцети Х по итогам общения с израильскими разведчиками.

Между тем, запланированный на 9 октября официальный визит Галланта в Вашингтон внезапно отменили, передалоиздание The Times of Israel. Ни Пентагон, ни израильские власти не озвучили точную причину. По данным источников в израильском правительстве, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пожелал сначала лично провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Собственно, этот разговор и состоялся 9 октября.

Белый дом охарактеризовал телефонные переговоры двух лидеров как “прямые и продуктивные”, а в офисе израильского премьера заявили, что они прошли в “позитивном духе”. Сообщается также, что вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис также слушала звонок.

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Впрочем, в официальном пресс-релизе Белого дома о состоявшихся переговорах не содержится никакой новой информации относительно позиции США по потенциальному ответу Израиля по Ирану. В пресс-службе Байдена лишь заявили, что глава государства “подтвердил свою непреклонную приверженность безопасности Израиля” и “безоговорочно осудил” ракетный удар Тегерана в ночь с 1 на 2 октября. Байден и Нетаньяху “договорились оставаться в тесном контакте” в ближайшие дни как лично, так и в рамках работы созданные ранее групп по национальной безопасности, сообщили в Белом доме.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ночь с 1 на 2 октября Иран атаковал территорию Израиля, выпустив по нему как минимум 181 баллистическую ракету. ЦАХАЛ отчиталась о перехвате “большинства” из них, однако, не обошлось без жертв и пострадавших. Некоторые израильские политики поспешили назвать массированную атаку “объявлением войны” со стороны Ирана, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран “допустил большую ошибку” и пригрозил отплатить за неё.

Объявление войны? Иран обстрелял Израиль 181 ракетой

Израильские СМИ, ссылаясь на собственные анонимные источники в правительстве, сообщили, что руководство страны отовится к полномасштабной региональной войне и “в течение нескольких дней” планирует нанести “существенный удар” в ответ на ракетную атаку Ирана. По их словам, целью ответного удара Израиля могут стать нефтедобывающие предприятия и другие стратегические объекты Ирана, в том числе, ядерные.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, 8 октября предупредил Израиль, что если озвученные “угрозы возмездия” будут осуществлены на это последует ответный удар.