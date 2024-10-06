«Ни облегчения, ни передышки» - Израиль нанёс авиаудар по Бейруту и пригрозил ответным обстрелом Ирану

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Опубликовано: 06.10.2024 09:48 , Обновлено: 06.10.2024

В ночь на 6 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить авиаудары по территории Ливана. В качестве своих целей израильские военные назвали командные центры боевиков "Хезболлы", их склады оружия, подземные туннели. Армейское руководство заявило, что не намерено давать боевикам "ни облегчения, ни передышки", а израильский премьер Биньямин Нетаньяху повторил угрозу в адрес Ирана, пообещав "ответный удар" за недавний ракетный обстрел Израиля.

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что Израиль продолжит “оказывать давление на “Хезболлу” и наносить дополнительный и долгосрочный урон врагу”, “не давая ни облегчения, ни передышки” террористической организации, передало израильское издание The Times of Israel.

Корреспондент издания AlJazeera сообщил, что в ходе ночного обстрела жители южных районов столицы Ливана Бейруту сообщили о серии “мощных взрывов”, из-за которых “пламя достигло неба, а звук разнесся” по всему городу.

В ЦАХАЛ же заявили, что перед нанесением удара жителям районов, по которым открыли огонь, были отправлены текстовые сообщения с призывом покинуть дома. По утверждению израильских военных, о предстоящих удара уведомили и официальных лиц в близлежащих населённых пунктах, в которых, по их данным, боевики расположили свои командные пункты “для планирования и осуществления актов террора против войск ЦАХАЛа и Государства Израиль”.

По информации ЦАХАЛ, за неделю наземной операции в Ливане им удалось ликвидировать не менее 440 боевиков “Хезболлы”, но останавливаться на этом израильские военные не намерены.

“Операция будет продолжаться столько, сколько необходимо, систематически нанося ущерб и основательно уничтожая террористическую инфраструктуру в регионе”, - заявили в ЦАХАЛ.

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Между тем, одновременно с авиаударами по Ливану солдаты ЦАХАЛ продолжили “зачистку” в секторе Газа силами пехоты. На официальной страничке ЦАХАЛ в соцсети Х разместили видео передвижения 162-й дивизии, которая, как утверждается, этой ночью начала “операцию” в городе Джабалия, где располагется крупнейший из восьми лагерей беженцев в секторе Газа. Там, по информации израильской разведки, боевики пытаются “восстановить террористическую инфраструктуру ХАМАС в регионе”.

Кроме того, в ЦАХАЛ отчитались о двух обнаруженных беспилотников, ночью “запущенных с востока”. Армия обороны Израиля заявила, что одна из ракет была перехвачена, а вторая попала в открытую местность. Сообщений о пострадавших или серьезных разрушениях в результате атаки не поступало.

Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу, 5 октября, во время своего выступления из военного штаба Кирья в Тель-Авиве повторил свое обещание нанести ответный удар по Ирану за недавнюю атаку баллистическими ракетами.

“Ни одна страна в мире не допустит подобного нападения на свои города и граждан, и Израиль тоже этого не допустит. Израиль имеет право и обязанность защищать себя и отвечать на эти атаки — и он это сделает”, - заверил израильский премьер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ночь с 1 на 2 октября Иран атаковал территорию Израиля, выпустив по нему как минимум 181 баллистическую ракету. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о перехвате «большинства» из них, однако, не обошлось без жертв и пострадавших. Некоторые израильские политики поспешили назвать массированную атаку «объявлением войны» со стороны Ирана, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран «допустил большую ошибку» и пригрозил отплатить за неё.

Объявление войны? Иран обстрелял Израиль 181 ракетой