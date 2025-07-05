Зеленский заявил об «очень важном и полезном разговоре» с Трампом. О чём договорились?

Опубликовано: 05.07.2025 10:49 , Обновлено: 05.07.2025

Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля, на следующий день после аналогичных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский назвал созвон с Трампом "очень важным и полезным разговором" и поделился подробностями о достигнутых договорённостях.

По словам Зеленского, он с Трампом обсудил последние российские воздушные удары и ситуацию на фронте в целом. При этом украинский лидер отметил, что Трамп “очень хорошо информирован” о складывающейся ситуации в Украине, выразил ему благодарность за “внимание к Украине” и заявил, что Киев “поддерживает американские предложения” по “достойному соглашению о мире”.

Что касается достигнутых по итогам телефонных переговоров договорённостях, то, по словам Зеленского, обсудив возможности ПВО, он с Трампом договорился “работать над увеличением защиты неба”, а также об ответной встрече украинской и американской команд.

“Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий”, - написал в своих соцсетях Зеленский, отметив, что среди поднятых на переговорах вопросов были взаимные закупки и инвестиции.

В Белом доме последние телефонные переговоры Трампа с Зеленским не комментировали. Однако, один из источников издания Axios, знакомых с ходом переговоров, подтвердил, что основное внимание на этот раз было уделено потребностям Украины в сфере противовоздушной обороны.

Один из источников сообщил, что Трамп знал о недавней эскалации со стороны России, включая авиаудары по украинским городам и по линии фронта.

“Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, какие из поставок были приостановлены, если что-то было приостановлено”, — рассказал источник.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале этой недели появилась информация о том, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что собственные запасы вооружения США слишком сильно сократились. Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки запасов боеприпасов военного ведомства. Она показала, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается, сообщили три источника издания Politico, знакомые с ситуацией.

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По информации некоторых американских источников, приостановка США поставок некоторых видов критически важного для Киева оружия стала одной из тем в телефонных переговорах Путина с Трамром 3 июля, хотя в Кремле эту информацию не подтверждали.

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Сам Трамп оценил итоги телефонного разговора с Путиным как неудовлетворительные. По его словам, беседа ни к чему не привела.

«Мы говорили о многих вещах, включая Иран. Мы также говорили, знаете, о войне с Украиной. Я недоволен этим, недоволен. Я сегодня вообще не добился с ними никакого прогресса», — сказал Трамп журналистам в кратких комментариях на авиабазе под Вашингтоном перед отъездом на мероприятие в Айову.

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