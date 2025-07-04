"Не добился никакого прогресса" - Трамп рассказал о разочаровании разговором с Путиным

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Опубликовано: 04.07.2025 07:56 , Обновлено: 05.07.2025

Президент США Дональд Трамп в четверг, 3 июля, кратко оценил итоги телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа ни к чему не привела.

“Мы говорили о многих вещах, включая Иран. Мы также говорили, знаете, о войне с Украиной. Я недоволен этим, недоволен. Я сегодня вообще не добился с ними никакого прогресса”, - сказал Трамп журналистам в кратких комментариях на авиабазе под Вашингтоном перед отъездом на мероприятие в Айову.

“Я завтра утром буду говорить с президентом Зеленским. Я очень разочарован разговором, который у меня сегодня был с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не готов. Я не думаю, что он готов. И это очень разочаровывает. Я просто говорю, что не думаю, что он собирается останавливаться, и это печально”, - рассказал глава Белого дома.

“Это всё Байден. Это не я. Это война Байдена. Этого бы не случилось, если бы я был президентом. Так что, знаете, с одной стороны, мне пришлось слишком глубоко в это влезть, потому что это война Байдена. И я оказался посередине, как это уже было с миграцией и многими другими вещами, которые они испортили. Но разговором я остался недоволен”, – заявил Трамп.

Оценка главы Белого дома прозвучала на фоне заявлений помощника главы Кремля Ушакова о том, что Москва продолжит войну, чтобы добиться устранения “коренных причин” конфликта.

Таким образом попытки США положить конец войне России на Украине дипломатическим путем зашли в тупик. А сам Трамп оказался под ещё большим растущим давлением – в том числе со стороны некоторых республиканцев – с требованием принять меры, чтобы принудить Путина начать перемирие.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе Кремля вечером 3 июля озвучили некоторые подробности телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

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