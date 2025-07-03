О чём Путин проговорил с Трампом час по телефону? В Кремле раскрыли подробности

Опубликовано: 03.07.2025 21:44 , Обновлено: 03.07.2025

В пресс-службе Кремля вечером 3 июля озвучили некоторые подробности телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, шестой по счёту с начала года, длился около часа. Среди тем, которые обсудили политики, в Кремле упомянули следующие:

“большой красивый билль” Трампа, который предполагает серьёзную реформу в налоговой, миграционной и энергетической сферах и который уже вызвал бурные дебаты в самих США;

День независимости, с которым Путин поздравил Трампа (этот национальный праздник в США отмечают завтра, 4 июля);

высказано предложение наладить обмен “кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности” (по информации Кремля, “Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует”);

ситуация вокруг Сирии, Ирана, на Ближнем Востоке в целом - было предложено продолжать контакты в этой сфере по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и на уровне помощников президентов;

украинская проблематика.

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“Россия не отступится”

По последнему пункту, согласно отчёту Кремля, Трамп “вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий”. Путин, в свою очередь, настаивал на том, что Россия “продолжает искать политическое переговорное решение конфликта” и заявил о готовности “продолжить переговорный процесс”.

По словам Ушакова, Путин в разговоре с Трампом заявил, что “Россия будет добиваться поставленных целей - то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации”.

“От этих целей Россия не отступится”, - подчеркнули в Кремле, сообщив, что российский и американский президенты намерены продолжить своё общение “в ближайшее время ещё”.

Что говорят в США?

Трамп со своей стороны не стал сразу комментировать разговор с Путиным, однако о самих запланированных телефонных переговорах заранее сообщил через свои социальные сети.

Источники агентства Reuters тем временем сообщили, что главным поводом для очередных переговоров Трампа с Путиным стала приостановка США поставок некоторых видов критически важного для Киева оружия из-за сокращения собственных запасов.

Это решение привело к тому, что в среду Украина вызвала исполняющего обязанности спецпредставителя США в Киев, чтобы подчеркнуть важность военной помощи со стороны Вашингтона и предупредить, что этот шаг ослабит способность Украины защищаться от усиливающихся российских авиаударов и наступления на поле боя.

По данным Reuters, действия Пентагона отчасти привели к сокращению поставок зенитных ракет Patriot, которые Украина использует для уничтожения быстро летящих баллистических ракет.

Впрочем, по словам Ушакова, вопрос поставок американского оружия Украинев ходе телефонного разговора Трампа и Путина не поднимался.

Тем временем издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что уже завтра, 4 июля, Трамп планирует также созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как предположили источники, основным вопросом возможных телефонных переговоров может стать именно заморозка поставок военной помощи и возможных будущих закупок оружия.

О том, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что собственные запасы вооружения США слишком сильно сократились, как ранее сообщил Telegraf.news, стало известно в начале этой недели. Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки запасов боеприпасов военного ведомства. Она показала, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается, сообщили три источника издания Politico, знакомые с ситуацией.

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