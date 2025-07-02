Пентагон приостановил поставки ракет Украине, "чтобы поставить интересы Америки на первое место"

Опубликовано: 02.07.2025 07:58 , Обновлено: 02.07.2025

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что собственные запасы вооружения США слишком сильно сократились. Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки запасов боеприпасов военного ведомства. Она показала, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается, сообщили три источника издания Politico, знакомые с ситуацией.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, решение частично приостановить поставки, одобренные ещё администрацией Байдена, было принято в начале июня, но вступает в силу только сейчас. Это может стать серьёзным испытанием для Украины, которая в настоящее время, по оценкам военных аналитиков, отражает одни из самых мощных российских обстрелов ракетами и беспилотниками.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли пояснила, что данное решение после проверки Министерства обороны американские власти приняли, “чтобы поставить интересы Америки на первое место”.

“Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран”, - отметила при этом Келли.

Поставки каких боеприпасов ограничили?

По информации Politico, речь идёт о следующем вооружении:

ракетах для систем ПВО Patriot,

высокоточных артиллерийских снарядах,

ракетах класса “воздух-поверхность” Hellfire,

прочих ракетах, которые Украина запускает с истребителей F-16 и беспилотников.

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе, поскольку страна может оказаться уязвимой для дальнейших российских авиаударов.

“Системы ПВО американского производства, включая платформу Patriot, являются основой обороны Украины… Они работают. Они спасают жизни каждый день. Если эти сообщения правдивы, то господин Колби предпринимает действия, которые наверняка приведут к неминуемой гибели многих украинских военных и гражданских лиц”, — заявила конгрессмен Марси Каптур (демократ от штата Огайо), сопредседатель украинской группы поддержки в Конгрессе.

В свою очередь Том Карако, эксперт по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований, заявил, что это решение обостряет уязвимость украинских сил.

“Противовоздушная оборона не выиграет войну, но ее отсутствие будет способствовать быстрому поражению”, — сказал он.

При чём тут Израиль?

Источник, знакомый с прекращением поставок боеприпасов, сообщил, что начиная с февраля этого года Пентагон разделяет их на категории критичности из-за возросших опасений нехватки снарядов. Уже зимой военные начали высказывать опасения, что Министерство обороны использует слишком много боеприпасов для систем ПВО для военных операций против хуситов в Йемене.

Военное противостояние Израиля с Ираном в июне только усугубило ситуацию, отмечают эксперты. После развертывания системы противоракетной обороны THAAD в Израиле Соединенные Штаты, по оценке некоторых источников, использовали в общей сложности от 15 до 20% своих запасов THAAD, чтобы усилить защиту от воздушных ударов Ирана во время 12-дневного конфликта, в ходе которого Израиль и США наносили удары по ядерным объектам.

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По данным журнала Military Watch Magazine, в ходе конфликта было задействовано около 60-80 перехватчиков. Один запуск перехватчика THAAD стоит от 12 до 15 миллионов долларов, так что общая стоимость этих перехватчиков составляет от 810 миллионов до 1,215 миллиарда долларов. Эта цифра затмевает стоимость иранских ракетных обстрелов.

Известно, что Иран запустил шквал ракет по городам по всему Израилю в ответ на атаки на его ядерные и военные объекты. Они включали такие модели, как Ghadr, Emad, Kheibar Shekan и гиперзвуковую ракету Fattah-1, которую трудно перехватить, поскольку она летит со скоростью до 15 Махов.

Развертывание THAAD в Израиле было сопряжено с трудностями, поскольку поддержка союзников в зонах конфликта подразумевала использование ресурсов, которые могли повлиять на боеготовность и будущее развертывание. Согласно имеющейся информации, США производят всего около 50–60 перехватчиков THAAD в год, а это значит, что на восполнение того, что было израсходовано за 11 дней, могут потребоваться годы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Великобритании пообещало поставить 100 000 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Украину до апреля 2026 года. Это в 10 раз больше предыдущих поставок. О каких моделях идёт речь, в Лондоне не уточнили.

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