«Продолжается уже несколько дней» - В Офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления

Опубликовано: 25.05.2023 10:29 , Обновлено: 25.05.2023

Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил о том, что контрнаступления Вооружённых сил Украины "продолжается уже несколько дней".

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 Михаил Подоляк заявил, что в Украине сейчас идёт “полномасштабная война, которая растянулась на 1,5 тысячи километров вдоль границы с Россией”. Советника Офиса Зеленского 25 мая цитирует украинский телеграм-канал “Политика Страны”.

Отвечая на вопрос итальянских журналистов, Михаил Подоляк также подчеркнул, что Украина намерена применять вооружение, которое было передано ей западными странами, “для ведения боевых действий на тех территориях, которые считает своими”.

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Отметим, что контрнаступлении ВСУ вновь активно заговорили после недавних событий в Белгородской области России. Как российские, так и западные эксперты считают, что заход бойцов “Русского добровольческого корпуса” со стороны Украины на российскую территорию и захват нескольких населенных пунктов в непосредственной близости от границы с Украиной может служить началом контрнаступления ВСУ.

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Впрочем, в самой Украине события в Белгородской области считают “внутригосударственным вопросом” и называют разборками правительственных войск с российскими же партизанами. Михаил Подоляк ранее говорил, что Украина к вооружённому конфликту в этой части российско-украинской границы “не имеет никакого отношения”.