"Украинский шедевр" - В Польше и США оценили вторжение "вежливых людей" в Белгородскую область. Что говорят в РФ?

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.05.2023 08:43 , Обновлено: 23.05.2023

Многие специалисты считали, что нападение на Белгород и область возможно, но только как диверсионная операция. Однако 22 мая оказалось, что российские войска и власти были совершенно не готовы к масштабным боям. Польские эксперты оценили последствия появления в российском регионе "вежливых людей".

Известно, что власти уже издали приказ о переброске войск из Донбасса, а губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе введен режим КТО и началась эвакуация жителей. Губернатор Гладков сообщил, что город Грайворон почти полностью эвакуирован, сообщило издание wp.pl.

“Это дает украинцам психологическую победу. После потери Бахмута они смещают повествование с неудачи на имидж успеха, и теперь мир говорит не о изгнании из города, а об их силах, пусть и только в виде добровольческих легионов, вступающих на территорию Россия”, - считает доктор Михал Пекарски, эксперт по безопасности из Варшавского университета.

“Для России это имиджевая катастрофа. Получается, что они не только не смогли победить Украину после почти полутора лет “трехдневной” спецоперации, но и не могут защитить свою территорию. В очередной раз их осмеяли”, — заявил польский эксперт.

“В военном отношении это означает, что им придется усилить силы, защищающие границу, подготовить резервы. Поэтому используйте силы, которых не будет на передовой”, — считает польский эксперт.

“Конечно, не исключено, что они (россияне - Ред.) попытаются ответить ударами с воздуха или артиллерийским огнем. Возможны небольшие рейды. Но опять же, на это потребуются ресурсы с фронта. Это украинский шедевр. Они понесли небольшие военные расходы, а прибыль огромна”, - сделал вывод Михал Пекарски.

“Обычные маневры”

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал в отставке Марк Гертлинг также прокомментировал ситуацию в Белгородской области, куда зашли российские бойцы “Русского добровольческого корпуса” (РДК).

«Происходящее в Белгороде может быть частью обычных военных маневров, которые проводят перед реальными крупными наступательными операциями, чтобы запутать врага относительно того, где будет нанесен главный удар», — отмечает генерал США в отставке.

“Так держать”

А российский эксперт, бывший офицер ФСБ, Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) заявил, что рейд бойцов РДК в Белгородской области стал возможен благодаря провалу ФСБ и силовиков.

“Ну что? Уверенно можно сказать, что наша разведка (всех ведомств) “опять сработала на пять с плюсом”. Даже я - прославленный своей глупостью, паникёрством и трусостью “прапорщик-реконструктор” - предупреждал о предстоящей вылазке противника (кстати - не последней, уверен) на нашу территорию загодя. И? И вот - вторглись. И даже, получается, успешно. Влезли. Теперь мы будем их выбивать, разрушая собственные населенные пункты. Одно слово - молодцы!” - грустно иронизировал российский военкор.

“То, что это “не наступление” - вряд ли утешит жителей тех сел, которые пол-года переживали нарастающие обстрелы вражеской артиллерии, а теперь и солдат врага на своих улицах встретили. Мои поздравления ГРУ ГШ, 5-й Службе ФСБ РФ, разведке ФПС ФСБ России и всем остальным причастным! Так держать!”, - с сарказмом заявил он.

Тем временем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 23 мая заявил, что бои в приграничных поселках продолжаются, а возвращаться туда местным жителям рано.

Ночью также прошли известия об атаке беспилотников на здания ФСБ и МВД в самом Белгороде. Российские власти не комментировали эту информацию.