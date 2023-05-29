"Находится в мышеловке" - Украинский генерал Сырский пообещал скорые "наступательные действия" на российскую армию
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский посетил войска вблизи восточноукраинского города Лиман, сказав им, что "скоро придет время" предпринять "наступательные действия" против российских войск. Как заведено в Украине, точную дату командующий не назвал.
“Я встречался с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи в самых горячих точках линии фронта. Мы обсудили возможные сценарии в этой области и текущую ситуацию на фронте”, - заявил Сырский, согласно сообщению Telegram в понедельник.
“Я отметил, что скоро настанет время, когда мы начнем активные наступательные действия, и поставил конкретные задачи по подготовке к ним”, - заявил командующий сухопутными войсками защитников Украины.
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По словам Сырского, сейчас в Бахмуте “враг” Украины “находится в мышеловке”. Но при этом он назвал ситуацию на фронте “неоднозначной”.
Его комментарии появились после того, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный усилил спекуляции о том, что массированное контрнаступление против российских войск может начаться в ближайшее время. “Пришло время вернуть то, что принадлежит нам”, - написал Залужный в субботу утром под видео продолжительностью чуть более минуты, на котором видно, как украинские силы тренируются перед боями.
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Ранее Телеграф сообщил, что бывший офицер ФСБ и “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) заявил, что в России уже началась “смута”. Так он отреагировал на заявления главы ЧВК”Вагнер” о том, что Россия “обос..лась” в Украине.