"Находится в мышеловке" - Украинский генерал Сырский пообещал скорые "наступательные действия" на российскую армию

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Опубликовано: 29.05.2023 14:06 , Обновлено: 29.05.2023

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский посетил войска вблизи восточноукраинского города Лиман, сказав им, что "скоро придет время" предпринять "наступательные действия" против российских войск. Как заведено в Украине, точную дату командующий не назвал.

“Я встречался с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи в самых горячих точках линии фронта. Мы обсудили возможные сценарии в этой области и текущую ситуацию на фронте”, - заявил Сырский, согласно сообщению Telegram в понедельник.

“Я отметил, что скоро настанет время, когда мы начнем активные наступательные действия, и поставил конкретные задачи по подготовке к ним”, - заявил командующий сухопутными войсками защитников Украины.

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По словам Сырского, сейчас в Бахмуте “враг” Украины “находится в мышеловке”. Но при этом он назвал ситуацию на фронте “неоднозначной”.

Его комментарии появились после того, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный усилил спекуляции о том, что массированное контрнаступление против российских войск может начаться в ближайшее время. “Пришло время вернуть то, что принадлежит нам”, - написал Залужный в субботу утром под видео продолжительностью чуть более минуты, на котором видно, как украинские силы тренируются перед боями.

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