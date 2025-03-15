Зеленский утвердил состав группы для переговоров по перемирию с Россией. Сколько времени уйдёт на подготовку?

Опубликовано: 15.03.2025 18:23 , Обновлено: 15.03.2025

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины, которая будет представлять Киев на обсуждениях мирного соглашения с Россией. 15 марта он также озвучил сроки, которые, по его мнению, займёт подготовка перемирия.

Согласно распоряжению Зеленского, опубликованного Telegram-каналом украинской интернет-газеты “Страна”, украинскую делегацию на мирных переговорах возглавит руководитель его Офиса Андрей Ермак. В состав делегации также войдут:

Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины,

Рустем Умеров - министр обороны Украины,

Павел Палиса – заместитель главы Офиса президента.

Отвечая на вопрос журналистов о том, через сколько можно будет установить режим прекращения огня на фронте, Зеленский допустил, что на подготовку может уйти больше месяца.

“Может, не 30 дней, ну может немного больше понадобится”, - предположил украинский лидер.

“Очень плохой сигнал”

В субботу, 15 марта, также состоялась встреча лидеров стран из так называемой “коалиции доброй воли” - стран, которые выступили в защиту мирного соглашения в Украине и выразили готовность отстаивать гарантии мира в Украине после заключения соглашения с Россией. Встреча прошла в формате видеоконференции в закрытом режиме, но Зеленский в своих соцсетях показал часть своего выступления.

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Украинский лидер, в числе прочего, призвал союзников “сформулировать четкую позицию по гарантиям безопасности” для Украины, продолжить работу над собственным военным контингентом, который должен лечь в основу будущих Вооруженных сил Европы, а также активно заняться вопросом формирования собственных арсеналов и производства современного вооружения “как можно скорее”.

Зеленский также озвучил “очень плохой сигнал”, который он усмотрел в том, что некоторые страны начали “прислушиваться к мнению россиян по контингенту”.

“Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы. Если Путин хочет ввести какой-нибудь иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело – решать что-либо о безопасности Украины и Европы”, - категорично заявил политик.

По данным британского телеканала Sky News, в видеоконференции помимо Зеленского участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и новый премьер-министр Канады Марк Карни, буквально вчера вступивший в должность.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что в целом поддерживает предложение США о прекращении огня в Украине. Однако он подчеркнул необходимость проработки множества деталей и учёта коренных причин конфликта. В свою очередь Владимир Зеленский усмотрел в заявлениях своего российского коллеги попытку манипуляции и призвал своих западных союзников “надавить” на Путина.

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