«Коалиция доброй воли» и прекращение огня на месяц. О чём лидеры ЕС договорились в Лондоне на саммите по Украине?

Опубликовано: 03.03.2025 10:19 , Обновлено: 03.03.2025

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит 18 европейских лидеров, на которой они обсудили ситуацию в Украине, а также публичную размолвку президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Посмотрели, к чему пришли участники саммита и какие заявления сделали руководители Великобритании и Франции.

“Коалиция доброй воли” для союзников Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармерпо итогам саммита заявил, что Европа планирует сформировать “коалицию доброй воли”, которая будет не только сама заниматься обсуждением возможных вариантов мирного соглашения между Киевом и Москвой, но и попытается привлечь к обсуждению США.

“Сейчас не время для дальнейших разговоров. Пришло время действовать. Время выступить вперед, возглавить и объединиться вокруг нового плана справедливого и прочного мира”, — процитировало Стармера агентство Reuters.

В ходе пресс-конференции, организованной после встречи лидеров, Стармер озвучил четыре ключевых пункта, которые были согласованы на саммите:

продолжение поставок военной помощи Украине и продолжение усиления экономического давления на Россию,

положение о том, что любой прочный мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины, а также обязательное участие Украины на любых мирных переговорах,

в случае заключения мирного соглашения - усиление обороноспособности Украины для сдерживания любого потенциального вторжения в будущем,

собственно создание “коалицию доброй воли” для защиты мирного соглашения в Украине и гарантии мира в последующем.

“Мы будем и дальше развивать коалицию, чтобы защитить соглашение в Украине и гарантировать мир. Не все страны смогут внести свой вклад, но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Напротив, желающие активизируют свои планы уже сейчас”, - заявил Стармер, не уточнив при этом, какие страны уже выразили желание присоединиться к этой коалиции.

Стармер также объявил о дополнительном пакете финансирования для Украины в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов (порядка 2 млрд долларов), которые должны пойти на закупку более 5000 ракет для ПВО. Эта сумма идет в дополнение к выделенному ранее кредиту на военное оснащение в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов, который решили обеспечить за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Перемирие “в воздухе и на море” на месяц

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro раскрыл некоторые подробности плана по урегулированию конфликта, подготовленного Францией и Великобританией. Он сводится к объявлению частичного и временного перемирия между двумя странами. Париж и Лондон предложили сторонам прекратить огонь “в воздухе и на море”, а также отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на месяц, не вводя при этом запрет на наземные боевые действия.

“В случае прекращения огня будет очень трудно проверить, соблюдаются ли условия по линии фронта”, — пояснил такие условия Макрон.

По словам Макрона, на втором этапе в Украине могут появиться иностранные войска.

“В ближайшие недели европейских войск на украинской территории не будет. Вопрос в том, как нам использовать это время, чтобы достичь приемлемого перемирия”, - заявил президент Франции, отметив, что на переговоры по этому этапу уйдёт “несколько недель” и лишь после подписания мирного договора можно будет приступить к развертыванию иностранного контингента. По словам Макрона, такой план позволит европейцам “войти в игру, где Трамп и Путин охотно остались бы один на один”.

Макрон также высказал мнение о том, что Франция и другие страны ЕС должны больше тратить на оборону - не меньше 3% или 3,5% от ВВП (сейчас, по словам Макрона, Франция “с трудом” вышла на показатель в 2%, а многие европейские страны “ещё не приблизились” и к этой цифре).

Генсек НАТО призвал готовиться к остановке огня в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал такие заявления французского лидера. Он назвал “очень хорошей новостью” то, что “всё больше европейских стран планируют увеличивать расходы на оборону”, поскольку это, по его мнению, обеспечит “более справедливый баланс” с США.

Говоря об обсуждении планов по перемирию между Киевом и Москвой, Рютте заявил, что первым шагом должно стать заключение мирного соглашения, а лишь потом, по его мнению, следует обсуждать то, как гарантировать его соблюдение. Тем не менее, генсек НАТО призвал страны “готовиться к остановке огня” в Украине.

“Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине, чтобы быть готовыми охранять мир”,- заявил Рютте по итогам саммита в Лондоне.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 1 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Европейского совета Антониу Коште, призвав ЕС начать «прямые переговоры» о прекращении огня в Украине непосредственно с Россией, по примеру США.

Орбан призвал ЕС к «прямым переговорам» с Россией о прекращении огня в Украине