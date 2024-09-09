Зеленский согласился? Шольц высказался за участие России во второй мирной конференции по Украине

Опубликовано: 09.09.2024 09:18 , Обновлено: 09.09.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за то, чтобы на следующей мирной конференции по Украине, так называемом "Саммите мира", в обязательном порядке присутствовали и представители России. По его словам, этот вопрос он поднимал на "конфиденциальных переговорах" с украинским президентом Владимиром Зеленским на немецкой авиабазе Рамштайн.

В интервью немецким СМИ, отрывки которого опубликовал телеканал ZDF, Шольц сообщил, что у него с Зеленским состоялся “очень доверительный разговор” и они “договорились об участии России” в будущей мирной конференции.

“Я считаю, что сейчас настал тот самый момент, когда нам также необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас”, - заявил Шольц.

Напомним, на первом “Саммите мира”, который состоялся в июне этого года в Швейцарии, официальная Москва представлена не была. В результате не все страны, принимавшие участие в международном форуме, посвященном мирному урегулированию военного конфликта в Украине, подписали итоговую декларацию.

В Швейцарии завершился саммит по Украине. Какие 11 стран не поддержали итоговую декларацию?

После этого саммита Зеленский и другие представители украинской власти не раз заявляли о том, что они хотят видеть Россию на втором саммите мира, на котором Киев планирует договориться об окончании войны. Сам Зеленский в интервью телеканалу BBC в июле этого года не исключил возможности ведения мирных переговоров с российской стороной для прекращения “горячей фазы” войны, даже при условии, что договариваться придётся с действующим президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, точной даты второго”саммита мира” стороны пока не называют.

«Будем говорить с теми, кто всё решает» — Зеленский согласился на мирные переговоры с Путиным

Ранее Telegraf.news рассказал, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас руководит украинским посольством в Бразилии, предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу задействовать свои дипломатические каналы. По его мнению, у Берлина есть все возможности “инициировать дипломатическое посредничество” в вопросе потенциальных переговоров Киева и Москвы. Для этого Мельник предложил Шольцу “проявить творческий подход”.

«Появились новые сигналы» — Экс-посол Украины в Германии предложил Шольцу «инициировать диппосредничество» с Россией