Зеленский согласился? Шольц высказался за участие России во второй мирной конференции по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за то, чтобы на следующей мирной конференции по Украине, так называемом "Саммите мира", в обязательном порядке присутствовали и представители России. По его словам, этот вопрос он поднимал на "конфиденциальных переговорах" с украинским президентом Владимиром Зеленским на немецкой авиабазе Рамштайн.
В интервью немецким СМИ, отрывки которого опубликовал телеканал ZDF, Шольц сообщил, что у него с Зеленским состоялся “очень доверительный разговор” и они “договорились об участии России” в будущей мирной конференции.
“Я считаю, что сейчас настал тот самый момент, когда нам также необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас”, - заявил Шольц.
Напомним, на первом “Саммите мира”, который состоялся в июне этого года в Швейцарии, официальная Москва представлена не была. В результате не все страны, принимавшие участие в международном форуме, посвященном мирному урегулированию военного конфликта в Украине, подписали итоговую декларацию.
В Швейцарии завершился саммит по Украине. Какие 11 стран не поддержали итоговую декларацию?
После этого саммита Зеленский и другие представители украинской власти не раз заявляли о том, что они хотят видеть Россию на втором саммите мира, на котором Киев планирует договориться об окончании войны. Сам Зеленский в интервью телеканалу BBC в июле этого года не исключил возможности ведения мирных переговоров с российской стороной для прекращения “горячей фазы” войны, даже при условии, что договариваться придётся с действующим президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, точной даты второго”саммита мира” стороны пока не называют.
«Будем говорить с теми, кто всё решает» — Зеленский согласился на мирные переговоры с Путиным
Ранее Telegraf.news рассказал, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас руководит украинским посольством в Бразилии, предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу задействовать свои дипломатические каналы. По его мнению, у Берлина есть все возможности “инициировать дипломатическое посредничество” в вопросе потенциальных переговоров Киева и Москвы. Для этого Мельник предложил Шольцу “проявить творческий подход”.
«Появились новые сигналы» — Экс-посол Украины в Германии предложил Шольцу «инициировать диппосредничество» с Россией