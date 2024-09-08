"Появились новые сигналы" - Экс-посол Украины в Германии предложил Шольцу "инициировать диппосредничество" с Россией

Опубликовано: 08.09.2024 14:10 , Обновлено: 13.11.2024

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас руководит украинским посольством в Бразилии, предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу задействовать свои дипломатические каналы. По его мнению, у Берлина есть все возможности "инициировать дипломатическое посредничество" в вопросе потенциальных переговоров Киева и Москвы. Для этого Мельник предложил Шольцу "проявить творческий подход".

“Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы проявить творческий подход и использовать существующие дипломатические каналы Германии, чтобы выяснить, будут ли переговоры с Путиным иметь смысл. У Федеративной Республики до сих пор есть посольство в Москве. И главное, мы, украинцы, доверяем немцам,” - заявил украинский дипломат в газете Berliner Zeitung.

По его словам, от российского президента Владимира Путина “внезапно появились новые сигналы”, свидетельствующие о том, что тот готов принять помощь в разрешении украинского конфликта от таких стран-посредников, как Китай, Бразилия и Индия. С главами этих государств, по словам Мельника, Путин “поддерживает конфиденциальные контакты”.

При этом украинский дипломат затруднился сказать, будет ли Киев готов к подобным переговорам. По его словам, для того, чтобы именно эти страны стали посредниками, им ещё предстоит “расширить базовое доверие”, тогда как с западными союзниками Украины, такими как Германия и США, такого препятствия нет.

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В качестве позитивного примера работы западной дипломатии он привёл Минские соглашения февраля 2015 года.

“Эта посредническая инициатива исходила от канцлера Ангелы Меркель и президента Франсуа Олланда – несмотря на всю обоснованную критику. Никто их об этом не просил, но они все равно действовали и помогли договориться с Москвой. Это было важно, даже если это соглашение не могло предотвратить сегодняшнюю агрессивную войну России”, - заявил украинский дипломат, подчеркнув, что “дипломатия никогда не должна отдыхать”.

А вот инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, озвученные после многодневной миротворческой миссии, в рамках которой тот посетил и Украину, и Россию, а в добавок ко всему и Китай с США, Мельник назвал “не особенно многообещающей”. Причиной скепсиса украинского дипломата, по его собственным словам, являются “напряжённые” отношений между Венгрией и Украиной, которые сохраняются не первый год.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июле этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал письмо, адресованное лидерам других стран Европейского союза, в котором он изложил свои идеи по урегулированию конфликта России с Украиной. Вынести на суд публики свое тайное письмо глава Кабмина Венгрии решил после того, как его фрагменты появились в прессе.

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