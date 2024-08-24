Зеленский подписал закон о запрете УПЦ Московского патриархата

Опубликовано: 24.08.2024 15:54 , Обновлено: 24.08.2024

В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который запрещает деятельность УПЦ Московского патриархата. Соответствующий документ опубликовали на сайте парламента Украины.

Подписанный закон призван запретить деятельность Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней, сообщили в официальном телеграм-канале Верховной рады Украины. В Первую очередь это касается деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), ранее известной как УПЦ (МП).

Ранее законопроект одобрила Верховная рада Украины. Во втором чтении за его принятия проголосовали 265 депутатов.

Верховная рада одобрила запрет УПЦ Московского патриархата в Украине

Новый закон должен вступить в силу через 30 дней после публикации и даёт приходам возможность добровольно выйти из Русской Православной Церкви и перейти в Украинскую Православную Церковь. На “переходный период” выделено 9 месяцев. Законопроект также запрещает пропаганду российской идеологии и её продвижение религиозными организациями.

Дело в том, что экспертизу УПЦ МП провели ещё в начале 2023 года. Ее результаты показали, что она продолжает подчиняться Русской православной церкви. Впрочем, представители православной церкви Московского патриархата в Украине отрицали это.

В 2023 году украинские правоохранительные органы провели множество обысков в храмах УПЦ, утверждая, что священники этой церкви могут быть причастны к поддержке действий российских войск и «разжигание вражды».

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Накануне Владимир Зеленский заявлял, что Россия “использует церковь для подавления независимости других стран и ограничения свободы граждан”. По его мнению новый закон позволит “обеспечить духовную независимость Украины”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что собор Эстонской православной церкви (ЭПЦ) на сессии 20 августа убрал из устава упоминание Московского патриархата. Теперь собрание планирует начать консультации с церковью Константинопольского патриархата.

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