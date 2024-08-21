Эстонская православная церковь отказалась от Московского патриархата и начала переговоры с Константинополем

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Опубликовано: 21.08.2024 09:45 , Обновлено: 21.08.2024

Собор Эстонской православной церкви (ЭПЦ) на сессии 20 августа убрал из устава упоминание Московского патриархата. Теперь собрание планирует начать консультации с церковью Константинопольского патриархата.

Так, Собор принял новую редакцию устава, в которой убрал упоминание Московского патриархата, а также изменил название церкви.

[info_b]Таким образом, теперь это Эстонская православная церковь (ЭПЦ), а не Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). [/info_b]

В уставе закрепили самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских.

Как сказано на официальном сайте церкви, основной задачей сессии было “утвердить пути достижения большей административной самостоятельности ЭПЦ с учетом достигнутых договоренностей в переговорах с государством”.

По информации эстонских СМИ, в конце июля 2024 года ЭПЦ и Министерства внутренних дел страны договорились о шагах по “снижению и ликвидации влияния Московского патриархата” на церковь. Исходя из плана, изменение устава — это первый этап. На втором должны начаться консультации с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ), чтобы найти возможность объединить все православные церкви страны под единой.

[info_b]Эстонская апостольская православная церковь (эст. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, сокращённо ЭАПЦ) — автономная православная церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Верховная рада Украины 20 августа одобрила законопроект о фактическом запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Во втором чтении “за” проголосовали 265 депутатов.

Верховная рада одобрила запрет УПЦ Московского патриархата в Украине