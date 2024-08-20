Верховная рада одобрила запрет УПЦ Московского патриархата в Украине

Опубликовано: 20.08.2024 13:02 , Обновлено: 20.08.2024

Верховная рада Украины 20 августа одобрила законопроект о фактическом запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Во втором чтении "за" проголосовали 265 депутатов.

Новый закон должен вступить в силу через 30 дней после публикации. Согласно документу, в Украине запретят Русскую православную церковь (РПЦ).

Религиозным организациям, которые подозревают в сотрудничестве с РПЦ, дадут 9 месяцев, чтобы разорвать отношения с Московским патриархатом, рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Есть ли у них связь с Россией, будет решать экспертная комиссия.

Дело в том, что экспертизу УПЦ МП провели ещё в начале 2023 года. Ее результаты показали, что она продолжает подчиняться Русской православной церкви. Впрочем, представители православной церкви Московского патриархата в Украине отрицали это.

В целом процесс запрета УПЦ, если и начнётся, то только через 9 месяцев - в марте 2025 года. Как пишут аналитики, этого может не произойти из-за возможной негативной реакции США, особенно со стороны команды Дональда Трампа, если он придет к власти.

Напомним, в мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ) провозгласила свою полную независимость от Московского патриархата, хотя литургическое общение между УПЦ и РПЦ осталось.

Верховная Рада Украины начала процесс ликвидации УПЦ Московского патриархата

В 2023 году украинские правоохранительные органы провели множество обысков в храмах УПЦ, утверждая, что священники этой церкви могут быть причастны к поддержке действий российских войск и «разжигание вражды».

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