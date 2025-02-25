Зеленский накричал на спецпредставителя Трампа так, что «слышно было за дверью» – Daily Mail

Опубликовано: 25.02.2025 09:40 , Обновлено: 25.02.2025

Британское издание Daily Mail 24 февраля поделилось подробностями встречи президента Украины Владимира Зеленского и министра финансов США Скотта Бессанта, который в середине февраля приезжал в Киев на переговоры и выступал в качестве спецпосланника президента США Дональда Трампа. По данным источников издания, Зеленского так разозлило предложение американских властей по соглашению о прекращении войны с Россией, что разговор вёлся на повышенных тонах.

По данным Daily Mail, предложенная Вашингтоном сделка, предусматривавшая обмен части огромных минеральных богатств Украины на гарантии безопасности от будущих атак со стороны России, в корне не устроила украинского лидера. Детально изучив соглашение, Зеленский и его помощники пришли к выводу, что никаких реальных гарантий безопасности в нём не содержится.

По мнению украинской стороны, Вашингтон пытался навязать ей “эксплуататорскую сделку”, условия которой, по словам представителей Киева, были хуже тех, что навязали Германии после Первой мировой войны. Напомним, соглашение предполагало, что Украина откажется от огромных объемов своей нефти, газа и минеральных ресурсов в качестве оплаты за уже предоставленную помощь США.

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Украинские законодатели из числа присутствовавших на переговорах, поговорившие с журналистами Financial Times на условиях анонимности, заявили, что Зеленский “был очень зол” предложением американских властей и пришёл в ярость во время личной встречи со спецпосланником Трампа. Крики Зеленского, по словам источников, “разносились по коридорам киевского президентского дворца”, так что каждое слово их перепалки “слышно было за дверью”.

Как отметило Daily Mail, на последовавшей за личными переговорами пресс-конференции Бессант выглядел “явно потрясенным”, а его голос “дрожал”.

Что в новом проекте соглашения США и Украины?

Между тем, по данным агентства Bloomberg, после того, как Зеленский категорически отверг предложенное Вашингтоном предложение, стороны приступили к составлению нового соглашения, которое уже “находится на завершающей стадии”. Заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина, в частности, заявила, что “практически все ключевые детали уже согласованы” Киевом и Вашингтоном, а сами переговоры с США назвала “очень конструктивными”.

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Согласно проекту нового соглашения, который оказался в распоряжении Bloomberg, Вашингтон должен заявить о своей поддержке “свободной, суверенной и безопасной” Украины и создать совместный фонд реконструкции, который предложено финансировать по принципу 50/50.

В состав этого фонда предложили включить доходы от государственных предприятий Украины и добычи сырья, а также капитальные инвестиции из США, а сами средства направлять на инвестиции в стратегические секторы украинской экономики, такие как горнодобывающая промышленность и развитие портов.

Кроме того, проект предполагает, что в будущем Соединенные Штаты смогут вернуть часть средств, вложенных в оборону и восстановление Украины, а та в свою очередь обязуется передать в совместный фонд 50% доходов от добычи природных ресурсов, таких как газ, нефть или минералы.

Для США такая модель означает возможность вернуть часть средств, выделенных на военную и гуманитарную помощь Украине с начала российского вторжения, отметило издание Axios. Хотя проект соглашения не содержит никаких конкретных положений о военных гарантиях со стороны США, Вашингтон обязуется поддерживать “долгосрочное партнерство” и защищать суверенитет Украины.

Президент США Дональд Трамп 24 февраля подтвердил, что планирует лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения - уже на этой или следующей неделе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в участии президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе с Россией об окончании войны. По словам Трампа, до сих пор украинский лидер не проявил себя как хороший переговорщик.

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