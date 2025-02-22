«Он плохо вел переговоры» - Трамп заявил, что присутствие Зеленского на переговорах с Россией «не очень важно»

Опубликовано: 22.02.2025 09:00 , Обновлено: 22.02.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в участии президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе с Россией об окончании войны. По словам Трампа, до сих пор украинский лидер не проявил себя как хороший переговорщик.

Такое заявление Трамп сделал в эфире радио Fox News. Он заявил, что в течение трёх лет с момента вторжения России в феврале 2022 года Зеленский участвовал в различных политически значимых мероприятиях, но до сих пор не смог положить конец конфликту.

“Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно, если честно. Когда Зеленский говорит, что его не пригласили на встречу, я отвечаю, что это и не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры, - заявил Трамп.

По его мнению, в переговорах у Зеленского “нет никаких козырей”, и все “просто устали” от позиции украинского лидера в переговорах. Он также повторил свою позицию о том, что не считает Россию агрессором в данном конфликте.

“Вы говорите, что Россия напала на Украину, Россия агрессор. Но у них не было причин нападать. Эта война не должна была вообще случиться”, - заявил Трамп.

Трамп собирается в Москву?

Между тем, по данным французского журнала Le Point, Дональд Трамп планирует лично встретиться с Путин. По информации неназванных источников издания, американского лидера пригласили в Москву на празднование Дня Победы, 9 мая.

Пока эту информацию не подтвердили (впрочем, и не опровергли) ни в Кремле, ни в Белом доме. Однако, сами слухи о том, что Трамп готовится посетить Москву 9 мая, появились сразу после того, как 12 февраля этого года президенты России и США провели первый за несколько лет телефонный разговор. Сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу в Москву.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что никакой конкретики пока нет, хотя лидеры двух стран предварительно договорились провести “оперативную рабочую встречу” в какой-то третьей стране.

Ранее Telegraf.news рассказал, что за последнюю неделю президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений об Украине и её президенте Владимире Зеленском — от утверждения о том, что это Киев развязал войну с Россией, до “Зеленского-диктатора”, якобы не желающего эту войну закончить. Далеко не все бывшие сторонники нынешнего главы Белого дома пропустили мимо ушей резко поменявшуюся риторику Трампа, а американские журналисты решили сопоставить слова президента США с реальными фактами.

Есть ли правда в скандальных заявлениях Трампа о Зеленском и Украине? Американские журналисты сопоставили факты