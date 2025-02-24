Зеленский отказался признавать долг Украины в 500 млрд долларов перед США

Опубликовано: 24.02.2025 08:47 , Обновлено: 24.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать финансовую и военную помощь, которую его страна получила от предыдущей американской администрации Джо Байдена долгом Украины перед США. Именно так выделенную Киеву помощь предложил рассматривать новый глава Белого дома Дональд Трамп, который сейчас настаивает на "компенсации" со стороны Украины.

Трамп ранее предложил украинскому руководству предоставить США доступ к важнейшему сырью, в том числе, редкоземельным металлам, запасы которых имеются в Украине, на общую сумму 500 млрд долларов. Причём Трамп рассматривал их как компенсацию за помощь, которую Киев уже получил от предыдущей администрации Джо Байдена.

На прошлой неделе Зеленский отказался подписать детальное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% важнейших полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий. Он заявил, что готов пойти на сделку только взамен на чёткие гарантии безопасности для Украины.

Однако, в воскресенье, 23 февраля, на очередной пресс-конференции Зеленский отказался рассматривать оказанную Киеву помощь как долг Украины перед США.

“Это был грант. Я не буду признавать гранты как долги. Мы не должны отдавать долг”, - категорично заявил Зеленский.

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Он также в очередной раз подчеркнул, что ни о каких 500 млрд долларов, выделенных, по словам Трампа, Киеву, речи не идёт. Зеленский настаивает на том, что реальная сумма американской помощи в разы меньше, порядка 100 млрд долларов. Но даже их украинский лидер не готов признать долгом.

“Не может быть никакого формата, который делает нас должниками за старую оказанную помощь. Я не подпишу договор, за который будут расплачиваться 10 поколений украинцев”, - заявил Зеленский, подчеркнув при этом, что “хочет нормального диалога” с Трампом.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп на днях заявил, что не видит необходимости в участии президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе с Россией об окончании войны. По мнению Трампа, до сих пор украинский лидер не проявил себя как хороший переговорщик.

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