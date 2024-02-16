Зеленский легализовал каннабис

Опубликовано: 16.02.2024 10:27 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Сообщение об этом появилось на сайте Верховной рады. Какая цель такой легализации и как в стране решили регулировать оборот медпрепаратов на основе каннабиса?

На сайте Верховной рады Украины сообщили, что «Закон о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны» был возвращен с подписью Зеленского.

Новый закон регулирует оборот в Украине каннабиса в медицинской, промышленной, образовательной и научной деятельности. Медпрепараты на основе вещества можно будет получить только по электронному рецепту, а за распространение марихуаны для рекреационного потребления по-прежнему будут наказывать.

По новому закону, производство лекарств будут жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать каннабис смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и сертификат, – под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. При этом на каждом кусте должна быть индивидуальная кодировка, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

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Такую легализацию предлагали давно

Обсуждение вопроса о легализации медицинского каннабиса в Украине шло несколько лет. В поддержку законопроекта высказывался сам Зеленский. Он также говорил, что «Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации».

«Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса», – ранее заявлял он.

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Необходимость легализации каннабиса в медицинских целях, в частности, обосновывали тем, что такие препараты востребованы для реабилитации военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Документ вступает в силу через полгода.

[inf]Препараты на основе медицинского каннабиса применяют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Кроме того, это лекарство облегчает боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и пациентам с ВИЧ.[/inf]

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