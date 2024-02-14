Украина попросила МОК проверить атлетов из России и Беларуси

Опубликовано: 14.02.2024 13:29 , Обновлено: 04.07.2024

Олимпийский комитет Украины направил письмо президенту МОК Томасу Баху с просьбой расследовать поведение российских и белорусских спортсменов перед Играми в Париже 2024 года, поскольку «они не выполнили поставленные условия и поддерживают агрессию против Украины». По информации Inside the Games, речь идет о борцах.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дал добро российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Но с рядом условий. Одним из них было – «не поддерживать агрессию против Украины». В Олимпийском комитете Украины выразили неуверенность в том, что россиянами и белорусами это условие выполнено. МОК пока не дал ответ на это обращение.

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К слову, у некоторых спортсменов уже есть паспорта для участия в Париже-2024. Другие постараются получить их в оставшиеся месяцы. Вот белорусские борцы, которые, согласно опубликованному списку допуска, уже имеют нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях:

Александр Гуштын,

Кирилл Маскевич,

Александр Лявончик,

Ванеса Каладзинская.

Ранее Телеграф писал, что Сейм Латвии запретил своим спортивным сборным выступать в соревнованиях против сборных Беларуси и России. Соответствующие поправки в Закон о спорте парламент страны принял 1 февраля. В Сейме своё решение пояснили желанием “подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной” и “фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию”.

Латвия запретила своим спортсменам играть против сборных Беларуси