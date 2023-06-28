"Чтобы не терпеть стресс войны" - Зеленский призвал легализовать в Украине марихуану

Опубликовано: 28.06.2023 15:14 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня обратился к депутатам Верховной Рады с призывом принять закон, который бы легализовал употребление медицинского каннабиса.

По его словам, это поможет украинцами преодолевать “боль, стресс и травмы войны”. “Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны”, - сказал Зеленский, выступая в парламенте.

По его словам, марихуана должна применяться наряду с другими практиками и лекарствами. “В частности мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса”, - сказал президент.

Ранее в Верховную раду уже поступил законопроект о легализации травки. В феврале 2023 года его рекомендовал к принятию комитет, через который проходил документ. Но законопроект находится в парламенте Украины без движения уже больше года.

Споры о легализации марихуаны идут по всему миру. Уже значительное количество стран в той или иной степени отказались от наказания за ее применение. Некоторые пошли дальше и легализовали использование травки в медицинских целях.

Среди стран, в которых возможен ограниченный оборот марихуаны, — Нидерланды (см. также: Опиумный закон, кофешоп), Северная Корея, Чехия, Грузия, штаты США Колорадо, Вашингтон Орегон и Аляска, Испания, Португалия, Австрия, Австралия.

Медицинское употребление марихуаны разрешено в Хорватии, Израиле, Польше, Финляндии, Греции и 25 штатах США.