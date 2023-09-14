"За это в России сажают в тюрьму" - На госТВ предложили запретить в Беларуси одежду с такими рисунками

Опубликовано: 14.09.2023 13:45 , Обновлено: 14.09.2023

На ГосТВ вышел очередной выпуск проекта «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Обсуждалось, нужно ли вводить в Беларуси еще большее ужесточение за распространение, сбыт и употребление наркотиков? В числе прочего, прозвучало и предложение запретить носить одежду с некоторыми рисунками.

Так, Владимир Мишустин, социальный педагог Новополоцкого политехнического колледжа, обратил внимание на то, что с наступлением теплой погоды, на улицах появляются люди в панамах, носках и майках с изображением каннабиса, то бишь конопли.

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«Я считаю, что на сегодня вопрос не решен», - сказал он и привел в пример Россию, где, по его словам, есть закон, запрещающий продажу одежды с элементами наркотиков или же растений.

«За это люди несут штрафы, людей садят в тюрьму, которые занимаются таким грязным бизнесом. Я считаю, что эту идею нужно донести до уполномоченных органов», - заключил он.

[info_b]Изображение конопли на одежде в РФ считается рекламой наркотиков. Это признал Верховный суд России в 2009 году.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что Совмин предложил запретить некоторым белорусам летать на самолётах.

Совмин предложил запретить некоторым белорусам летать на самолётах. Кого коснется?