🎥 Видео

Опубликовано: 15.08.2025 11:59 , Обновлено: 15.08.2025

В преддверии переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в Сети уже появилось множество прогнозов и сообщений о возможном исходе встречи.

Так, украинское издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале опубликовало монолог журналиста Дмитрия Гордона. Он предположил, что война завершится уже «завтра», связав это с предстоящей встречей президентов США и России. По словам Гордона, он опирается на информацию от своих источников.

«Я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра война закончится», — сообщил журналист.

При этом он признал, что ранее один из этих же источников дал несбывшийся прогноз о завершении «горячей фазы войны» 30 декабря 2024 года.

«Наученный горьким опытом своим», Гордон призвал «никому не верить» в прогнозы и инсайды, пока события не произойдут.

«Я за что купил, за то продаю. Оба моих источника — это очень высокопоставленные люди в Вашингтоне — оба сказали: „Завтра война завершится“. Верю ли я в это? Я на это надеюсь, но я в это поверю, когда это увижу», — заключил он.

Прогноз от Reuters

Прогноз Гордона появился на фоне других новостей о саммите Дональда Трампа и Владимира Путина. Как сообщило агентство Reuters, встреча лидеров пройдёт на Аляске на военно-воздушной базе времён холодной войны. Переговоры начнутся в 11:00 по местному времени (20:00 по минскому).

Ключевыми темами, по последним данным агентства, станут прекращение огня в Украине и контроль над вооружениями. Президента Украины Владимира Зеленского на саммит так и не пригласили.

Но, как утверждает агентство, Дональд Трамп провёл с ним и европейскими союзниками телефонный разговор. Участники звонка заявили, что Трамп согласился с необходимостью участия Киева в любых переговорах об уступке территорий.

Трамп назвал день встречи с Путиным на Аляске. Россия и Украина «обменяются» территориями?

Источник, близкий к Кремлю, сообщил Reuters на условиях анонимности, что стороны, «по-видимому», смогли найти общую почву перед встречей и «некоторые условия будут согласованы».

«Видимо, какие-то условия завтра [в пятницу] будут согласованы, потому что Трампу отказать нельзя, а мы не в том положении, чтобы отказывать», — процитировало агентство слова источника.

Трамп подготовил детальные предложения Путину — отказ «станет унижением»

Что сказал Лавров?

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, воздержался от оценки шансов на успех переговоров. Отвечая на вопрос о вероятности неудачи, он заявил, что российская сторона «ничего не загадывает наперёд», и добавил, что у делегации «есть аргументы», передало «Интерфакс».

На Аляску он прибыл в кофте с надписью «СССР».

Журналисты Telegraf.news писали о хитрости российских байеров в преддверии саммита, которым помогли белорусские банковские карты.

Россияне придумали трюк с картами белорусских банков накануне встречи Путина и Трампа