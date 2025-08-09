Трамп назвал день встречи с Путиным на Аляске. Россия и Украина "обменяются" территориями?

Опубликовано: 09.08.2025 07:10 , Обновлено: 09.08.2025

Президент США Дональд Трамп объявил, что "долгожданная" встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в американском штате Аляска.

“Более подробная информация будет представлена позже. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!” - написала Трамп в соцсети Truth.

Запланированную встречу также подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, который заявил, что главы стран “сосредоточат свое внимание на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса”.

«Заглядывая вперёд, естественно, что следующая после Аляски встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на территории России. Соответствующее приглашение уже направлено президенту США», — сказал Ушаков.

Ранее президент США заявил журналистам, что “мы очень близки к заключению соглашения”, которое положит конец войне. Трамп добавил, что произойдет “некоторый обмен территориями к лучшему для обеих сторон”.

Трамп также предположил, что в последствии может состояться встреча Зеленского и Путина, хотя отверг предположения, что выдвинул ультиматум Кремлю о ее необходимости.

“Президент Путин, я полагаю, хочет видеть мир, и Зеленский хочет… надо отдать должное президенту Зеленскому, он получает все, что ему нужно, при условии, что мы чего-то достигнем”, - заявил президент США.

Аляска - самый близкий штат США к территории России. Встреча двух глав станет первым российско-американским саммитом с 2021 года, когда бывший президент США Байден встретился с Путиным в Швейцарии.

Что значит обмен территориями?

Дональд Трамп не стал вдаваться в подробности, что имел ввиду, когда говорил о возможном обмене территориями между Украиной и Россией.

“Посмотрите на территорию, за которую ведется борьба в течение трех с половиной лет. Погибло много русских. Погибло много украинцев… Мы хотим кое-что вернуть и кое-что поменять местами”, - заявил глава Белого дома.

“На самом деле, это сложно. Нет ничего простого. Это очень сложно. Но мы собираемся кое-что вернуть… Мы собираемся кое-что поменять местами. Произойдет некоторый обмен территориями к лучшему для обеих сторон”, - заявил Трамп.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что продолжает “активную переговорную работу с партнёрами”, чтобы достичь реального мира.

В издании The Wall Street Journal (WSJ) утверждают со ссылкой на неназванные источники в ЕС и Украине, что речь идёт о выводе украинских войск из Донецкой области на первом этапе. А также прекращении огня после этого по всей линии фронта.

На втором этапе должна будет произойти новая встреча Путина и Трампа, гла будет согласован мирный план, который позже должен будет одобрить Зеленский.

По данным источников, в рамках мирного соглашения России и Украины Москва также будет обязана принять закон, где будет говориться об обязательстве не нападать на Украину и Европу.