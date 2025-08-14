Россияне придумали трюк с картами белорусских банков накануне встречи Путина и Трампа

Опубликовано: 14.08.2025 21:14 , Обновлено: 14.08.2025

Временное ослабление американских антироссийских санкций, приуроченное к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, неожиданно открыло окно возможностей для российских «байеров» — людей, которые заказывают товары (в основном, одежду) из-за границы.

Как сообщил российский Telegram-канал Baza, воспользоваться этой лазейкой для покупок им помогли карточки белорусских банков.

Суть, по данным источника, вот в чём. Для обеспечения встречи на Аляске Минфин США ослабил некоторые антироссийские ограничения до 20 августа . Российские покупатели каким-то образом выяснили, что в список послаблений попали и некоторые подсанкционные белорусские банки, а вместе с ними — их платёжные карты.

США отменили часть санкций против России, чтобы Путин смог прилететь на Аляску

Благодаря этому россияне, имеющие такие карты, получили возможность напрямую оплачивать одежду, косметику и другие товары на американских маркетплейсах и в онлайн-магазинах.

Под санкциями США находятся Банк Дабрабыт, Белинвестбанк, БелВЭБ, Сбер Банк Беларусь, ВТБ Беларусь и ныне не существующий Абсолютбанк.

Как рассказали телеграм-каналу сами байеры, теперь у них стали проходить платежи в магазинах Amazon, Sephora , Stanley и других, где раньше любые транзакции с белорусских карт блокировались. По их словам, система эквайринга видела страну происхождения карты и отклоняла оплату, не помогали ни шифрование, ни другие хитрости.

Однако после того, как на высшем уровне власти России и США договорились о встрече, эти карты временно разблокировали, и байеры воспользовались этим, чтобы успеть закупиться.

Проверяли ли они работоспособность карточек российских банков в американских магазинах, источник не уточнил.

Ранее Telegraf.news писал, что США временно, до 20 августа, ослабили санкции для того, чтобы российская делегация смогла провести все платежи для пребывания на Аляске, где запланирована встреча Трампа и Путина.

США отменили часть санкций против России, чтобы Путин смог прилететь на Аляску