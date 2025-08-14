Трамп подготовил детальные предложения Путину - отказ "станет унижением"

Опубликовано: 14.08.2025 11:30 , Обновлено: 14.08.2025

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник раскрыл некоторые планы президента США Дональда Трампа на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.

«Трамп сообщит Путину, в чем суть сделки и что он должен сделать: земля в обмен на мир. По суше — сколько и на каких условиях? По миру — насколько он будет прочным и насколько защищенным?» — заявил собеседник журналиста, неназванный “осведомленный” американский чиновник.

При этом, по словам официальных лиц США, в случае отказа Путина принять мирный план американского президента, тот будет готов ввести санкции, которыми угрожал месяцами, посколько “отказ для него будет унижением”.

По данным Игнатиуса, сенат уже подготовил законопроект о жёстких санкциях, “получивший мощную поддержку обеих партий”.

“Трампу придётся довести дело до конца и наказать Москву, чего он не хотел делать”, — заявил обозреватель WP.

Ранее Telegraf.news писал, что президент США пригрозил Путину “серьезными последствиями”, если тот не согласится на прекращение огня. Такое заявление он сделал 13 августа. При этом не исключил возможности проведения второй встречи.

Трамп пригрозил Путину «очень серьезными последствиями» в случае провала переговоров на Аляске