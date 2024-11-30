Telegraf.news
ru

"Не ожидали" — В Германии объявили об установлении личностей двух подозреваемых в подрыве "Северного потока"

"Не ожидали" — В Германии объявили об установлении личностей двух подозреваемых в подрыве "Северного потока"
Подпишитесь на Телеграф:

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель 30 ноября заявил о "продвижении" расследования подрыва газопровода "Северный поток". По его словам, удалось установить личности двух подозреваемых.

«На мой взгляд, это успех, которого не ожидали вначале», - заявил Роммель в интервью новостному журналу Spigel. Однако, по его словам, “многое еще предстоит сделать”.

«Личности других вовлеченных лиц, мотивы преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле над операцией являются предметом продолжающегося расследования», — отметил прокурор.

Отвечая на вопрос о возможной причастности Украины и намерениях диверсии, Роммель сказал, что расследование основывается на том, что были повреждены газопроводы, которые должны были гарантировать важную часть поставок газа в Германию.

«Это была крупная атака на энергоснабжение нашей страны, способная дестабилизировать местную экономику и общество - вне зависимости от политической классификации», — сказал он.

Напомним, в конце сентября 2022 года два газопровода «Северный поток 1 и 2» были повреждены и прерваны несколькими взрывами. Взрывы были зафиксированы вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Вскоре после этого в трех из четырех газопроводов «Северного потока» нашли четыре утечки.

[info_b]Ранее российский газ поступал в Германию по газопроводу «Северный поток 1». Газопровод «Северный поток - 2» еще не был введен в эксплуатацию.[/info_b]

Различные предположения о виновниках и организаторах взрыва ходили уже давно. В середине августа стало известно, что Федеральная прокуратура разыскивает по этому делу украинца, который якобы бежал из Польши на родину.

Германия выдала ордер на арест украинца, подозреваемого во взрыве «Северных потоков»

Темы: