"Не ожидали" — В Германии объявили об установлении личностей двух подозреваемых в подрыве "Северного потока"

Опубликовано: 30.11.2024 16:08 , Обновлено: 30.11.2024

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель 30 ноября заявил о "продвижении" расследования подрыва газопровода "Северный поток". По его словам, удалось установить личности двух подозреваемых.

«На мой взгляд, это успех, которого не ожидали вначале», - заявил Роммель в интервью новостному журналу Spigel. Однако, по его словам, “многое еще предстоит сделать”.

«Личности других вовлеченных лиц, мотивы преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле над операцией являются предметом продолжающегося расследования», — отметил прокурор.

Отвечая на вопрос о возможной причастности Украины и намерениях диверсии, Роммель сказал, что расследование основывается на том, что были повреждены газопроводы, которые должны были гарантировать важную часть поставок газа в Германию.

«Это была крупная атака на энергоснабжение нашей страны, способная дестабилизировать местную экономику и общество - вне зависимости от политической классификации», — сказал он.

Напомним, в конце сентября 2022 года два газопровода «Северный поток 1 и 2» были повреждены и прерваны несколькими взрывами. Взрывы были зафиксированы вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Вскоре после этого в трех из четырех газопроводов «Северного потока» нашли четыре утечки.

[info_b]Ранее российский газ поступал в Германию по газопроводу «Северный поток 1». Газопровод «Северный поток - 2» еще не был введен в эксплуатацию.[/info_b]

Различные предположения о виновниках и организаторах взрыва ходили уже давно. В середине августа стало известно, что Федеральная прокуратура разыскивает по этому делу украинца, который якобы бежал из Польши на родину.

Германия выдала ордер на арест украинца, подозреваемого во взрыве «Северных потоков»