Опубликовано: 30.12.2024 08:50 , Обновлено: 30.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что американские инвесторы могут проявить интерес к приобретению акций «Северного потока».

Об этом он заявил в [link href=“https://news.by/news/prezident/lyubimiy-parfyum-lukashenko-i-privychnaya-razminka-kakie-itogi-etoy-nedeli-prezidenta-belarusi” target=“_blank” rel=“noopener”] эфире [/link] гостелеканала “Беларусь 1”.

“Европа никуда не денется: сейчас идёт борьба за ресурсы, а тут ресурсы просто так отдают. И поговаривают о том, что американцы готовы участвовать в покупке акций — кто бы мог подумать — “Северного потока”. Я слышал, так говорят. Не исключено. Ради бога, пусть покупают”, — заявил Лукашенко.

Как ранее сообщалось, в кулуарах саммита ЕАЭС, который прошёл в Ленинградской области, Александр Лукашенко, ссылаясь на президента России Владимира Путина, рассказал о готовности России поставлять газ в Германию.

“Вы почитайте, что говорит, я так считаю, будущий канцлер ФРГ: “Мы не дети. Мы знаем, что такое дешёвый газ”. Значит, будут покупать у России дешёвый газ. Это же идиоты только могут этим не воспользоваться. Тем более когда одна нитка газопровода — они не успели её взорвать там. Поэтому по этой нитке 25 млрд кубов Россия [может поставить]”, — предположил Лукашенко.

Отметим, что американские СМИ в конце ноября сообщили, что инвестор из США Стивен Линч, который 20 лет вёл бизнес в России, выразил желание приобрести “Северный поток — 2” в случае его выставления на аукцион.

[inf]Бизнесмен известен как владелец компании Monte Valle Partners и тесными связями с Россией. Свою фирму он называет «американская глобальная инвестиционная фирма, основанная в 1999 году и управляемая Стивеном П. Линчем, со штаб-квартирой в Майами и официальным офисом в Москве”. Американский предприниматель с 1999 по 2019 год часто жил в России.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что генеральный прокурор Германии Йенс Роммель заявил о “продвижении” расследования подрыва одной из ниток газопровода “Северный поток”. По его словам, удалось установить личности двух подозреваемых.

«Не ожидали» — В Германии объявили об установлении личностей двух подозреваемых в подрыве «Северного потока»