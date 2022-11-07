Запад передаст Украине ракеты, способные достичь Москвы - СМИ. Что известно?

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Опубликовано: 07.11.2022 16:09 , Обновлено: 04.07.2024

В русско-украинской войне можно ожидать прорыва, потому что ВСУ скоро могут получить ракеты авиационного базирования Storm Shadow, способные достигать цели на расстоянии до 1 тыс. километров.

Такую информацию со ссылкой на хорошо информированный источник сообщил Юрий Швец, ветеран КГБ, проживающий в Соединенных Штатах, аналитик геополитических процессов, [link href=“https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=91676105” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] delfi.lt. Также о возможных поставках ракет дальнего действия сообщают укркинские и западные СМИ.

По оценке Юрия Швеца, это оружие в корне поменяет стратегическую ситуацию в войне, так как украинская армия сможет наносить удары по Москве, ее военным штабам и государственным объектам, бомбить российские военно-морские базы и крупные города.

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По словам Юрия Швеца, информация, которую ему разрешили публиковать в своем подкасте, была предоставлена неназванным хорошо информированным источником, чьи предсказания “всегда сбывались”. Украинские информагентства также сообщили, что польские специалисты помогут подготовить украинские штурмовики Су-24, чтобы они нести такие ракеты.

Польша, которая является давней страной-интегратором российской и советской техники с НАТОвскими вооружениями, взяла на себя миссию по развертыванию ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow в украинских ВВС, сообщают СМИ.

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Однако до сих пор нет официальной информации о том, на каком из двух ремонтных заводов произойдет интеграция – на военных заводах WZL в Варшаве и Быдгоще или на заводе PZL в Мелеце.

https://twitter.com/Ukrainene/status/1586804842600796169

Storm Shadow / SCALP — авиационная крылатая ракета производства фирмы MBDA, совместная англо-французская разработка. Стандартная дальность полета ракеты достигает 650 километров, а с присоединением дополнительных топливных баков достигает даже 1 тысячи. километров.

Таким образом, украинские военные смогут наносить удары не только по Крыму, военному флоту в Черном море, но и атаковать крупные города России. Например, Москву, которую от Харькова отделяет всего 647 километров.

Ракета способна уничтожать бункеры и хорошо укреплённые объекты. «Когда эта ракета взрывается, остается воронка диаметром 32 метра», — рассказал Юрий Швец.

«Я рассматриваю это как оружие сдерживания и мести. Враг должен знать, что у Украины есть оружие, которым он может нанести ответный удар и которое может его остановить, - предположил экс-агент КГБ. - Это коренным образом изменит стратегическую ситуацию не только на поле боя, но и в гораздо более широком контексте. Ракеты смогут достичь Москвы, мест, где находится Влалимир Путин, министерства обороны, Генштаб. Это очень серьезный шаг вперед».

Французско-британская ракета могла бы обеспечить преимущество украинским военным самолетам во время выполнения миссии, какое сейчас есть у россиян. Его способность поражать цели за пределами видимости, а также низкая радиолокационная заметность самой ракеты сделают его недостижимым для российской ПРО, его будет трудно идентифицировать и соответственно перехватывать. И последнее, но не менее важное: сама ракета Storm Shadow / SCALP летает на малых высотах (до 30 метров), успешно прячась от радаров противника.

Издание Militarymonitoring.com сообщило, что процесс интеграции западной ракеты в боевые системы советского самолёта не будет сложной.

В материале издания говорится, что не все истребители или боевые самолеты украинских ВВС получат ракету Storm Shadow / SCALP. В качестве вероятной причины онлайн–портал утверждает цену ракеты - это 1,4 миллиона долларов. В настоящее время известно, что, по крайней мере, один украинский сверхзвуковой истребитель Су-24 получит такую интеграцию. Источник утверждает, что это будет истребитель из состава 7-й бригады тактической авиации Вооруженных Сил Украины.

Впрочем, официально ни власти Украины, ни западных стран не подтвердили эту информацию. Ранее США отказывались передавать Украине даже ракеты для HIMARS с дальностью 200 километров. Там объясняли такое решение возможной эскалацией войны в Украине из-за возможных ударов ВСУ в глубине территорий РФ.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября вечером рассказал, что со следующей недели начнется сбор средств на производство морских дронов. Такие уже атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

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