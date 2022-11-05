Зеленский объявил о создании флота морских беспилотников

Опубликовано: 05.11.2022 20:21 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября вечером рассказал, что со следующей недели начнется сбор средств на производство морских дронов. Такие уже атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

Впрочем, глава Украины не подтвердил, что атака была осуществлена силами ВСУ.

Новость Телеграф

“На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает - все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем”, - намекнул Владимир Зеленский на что-то.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия подтвердила, что ее военные корабли в хорошо охраняемой Севастопольской бухте атаковали водные беспилотники. Опубликованные в тот же день видео атаки также доказывают данные заявления. Что это были за аппараты и откуда взялись?

Атака на корабли в Севастополе. Что за надводные беспилотники добрались до ЧФ?