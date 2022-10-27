Украина получила новейшую израильскую систему наведения, управляемую ИИ - Debka

🎥 Видео

Опубликовано: 27.10.2022 12:42 , Обновлено: 04.07.2024

Израильское издание Debka сообщило со ссылкой на источники в ВСУ, что в Украину поступили израильские интеллектуальные системы помощи перехвата дронов под названием Smart Shooter. Издание утверждает, что ее можно установили на легкие самолеты и беспилотники.

Система управляется искусственным интеллектом и работает по принципу “один выстрел - одно попадание”. Израильские разработчики системы гордятся тем, что она помогает точно поражать цель и практически не промазывает. На сам деле, это даже не огнестрельное оружие, а интеллектуальный прицел наведения на цель, который может устанавливаться как на автоматы, так и на более серьезные пулеметы и т.п.

Система Smart Shooter была впервые представлена в 2022 году на военной выставке в Париже и впервые была использована в сентябре 2022 года ЦАХАЛом в Хевроне для помощи в разгоне палестинских протестов. Тогда использовались губчатые шарики, а не боевые заряды. Уже тогда эту систему наведения представляли как способную поражать беспилотники.

В описании работы этого оружия указано: «Поскольку она способна точно поражать беспилотники и способна функционировать как беспилотник-перехватчик, а также в различных дополнительных ролях, таких как события в городских районах, патрулирование и пограничное защиты, прицел Smart Shooter способен точно поражать дроны. Комплексное решение может служить тактическим устройством перехвата БПЛА на поле боя. Высота орудия составляет 95 см, а вес около 75 кг”.

Модификации могут быть установлены на автоматы и пулеметы.

Напомним, что на этой неделе Москва пригрозила Израилю, что, если он поставит Украине оружие, это «разрушит отношения между двумя странами».

По данным израильского издания Times of Israel, одна из местных компаний продала Польше системы перехвата военных беспилотников. В то же время в Министерстве обороны Израиля вроде бы знали, что конечным пользователем противобеспилотной системы будет Украина, но решили не вмешиваться.

Немецкий обозреватель Александр Фридман считает, что подтверждением тому, что в Украину поступили такие системы, могут быть известия об эффективности ВСУ при уничтожении дронов в последние дни.

“Две новости, которые могут быть связаны между собой: Залужный подчеркивает, что ВСУ сегодня утром сбили 18 из 20 иранских дронов. Израильский портал Debka и украинские СМИ сообщают, что Израиль передал Украине через Польшу новейшую систему для уничтожения дронов Smart Shooter”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/2989” rel=“noopener” target=“_blank”] написал [/link] он.

Ранее Телеграф сообщил, что в МИД Израиля заявили, что недавние слвоа министра по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости поставок оружия Украине - его личное мнение. Там сказали, что оно не отражает официальную позицию властей Израиля.

Израиль отказался вести переговоры с Украиной. Но тайно помогает?