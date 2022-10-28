"К величайшему сожалению" - Жданов рассказал, почему HIMARS исчезли из новостей

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.10.2022 13:31 , Обновлено: 28.10.2022

Военный эксперт Олег Жданов, бывший сотрудник Генштаба Украины, рассказал, почему из новостей пропали известия о действиях HIMARS. По его словам, поставленные США и странами НАТО комплексы "к вешличайшему сожалению" исчезли не просто так.

“К величайшему сожалению, это переходит в повседневную рутину. Мы свыкаемся с этим”, - признался военный эксперт.

По его словам, ракетные комплексы продолжают свою работу на фронте. И их в Украине даже стало больше.

“Сегодня HIMARSов довольно много (уже больше двух десятков) в Украине, и они плодотворно работают. Поверьте. Они работают постоянно. Вот эти все обстрелы мостов через Днепр, взрывы боеприпасов, уничтожение сосредоточения живой силы и техники противника — это все работа HIMARS”, - заверил Олег Жданов.

https://twitter.com/StepanGronk/status/1585795712159453185?t=kpCcjWkltvy4xG72XHXp1A&s=19

Кстати, недавно Германия передала Украине ещё два гусеничных комплекса этого семейства - MARS II. они стреляют такими же ракетами, но имеют лучшую проходимость.

Ранее Телеграф сообщил, что Компания Lockheed Martin, производящая системы HIMARS, анонсировала на выставке вооружения AUSA 2022 ракеты M142 HIMARS и M270 MLRS с дальностью полета до 1000 км.

А в Пентагоне объявили, что на выделенные дополнительно 1,1 млрд долларов в качестве военной помощи Киеву будут заказаны, в том числе и 18 установок HIMARS. На данный момент в Украине их 16, и по оценкам экспертов они сделали значительный вклад в наступление ВСУ.

США побещали передать Украине ещё 18 HIMARS. Но не скоро