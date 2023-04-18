Запад готовится к «ядерному» ответу России на контрнаступление ВСУ — The Guardian

Опубликовано: 18.04.2023 16:33 , Обновлено: 18.04.2023

Западные лидеры готовятся к тому, что Россия начнет использовать «любые инструменты, которые у нее остались» в ответ на контрнаступление Украины. В том числе «ядерные угрозы и кибератаки», сообщило The Guardian 18 апреля.

По информации издания, британские чиновники на саммите глав МИД G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и «должны быть готовы» к крайним тактикам.

Напомним, что 17 апреля министры иностранных дел стран G7 на переговорах в японской Каруидзаве (префектура Нагано) 17 апреля осудили руководство России за решение разместить ядерное оружие в Беларуси. Соответствующие заявления президента России Владимира Путина они назвали “безответственной ядерной риторикой”.

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К слову, как ранее писал Телеграф, в секретных документах Пентагона, слитых в Сеть, нашли предполагаемую дату обещанного контрнаступления Украины. В утечках сказано, что «поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля».

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В свою очередь глава украинской разведки (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил 17 апреля, что контрнаступление ВСУ уже «идет по плану», но отказался их раскрыть: «Это будет дикость, если я сейчас это сделаю — раскрою замысел россиянам».

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