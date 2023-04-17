В США раскрыли "секретную" дату контранступления ВСУ. Поэтому Москва отменила "Первомай"?

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Опубликовано: 17.04.2023 13:44 , Обновлено: 17.04.2023

В секретных документах Пентагона, слитых в Сеть, нашли предполагаемую дату обещанного контрнаступления Украины. На это обратили внимание в издании Newsweek.

По данным журналистов, в утечках сказано, что «поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля».

В издании со ссылкой на источники в разведывательном сообществе утверждают, что в слитые данные скорее всего являются «настоящим секретом», а не фейков, так как это — «перехват телефонных разговоров».

Newsweek также обратил внимание на слитые данные, где сказано о наращивании боевой мощи Украины якобы перед 30 апреля.

«Общее оборудование, необходимое для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 механизированную машину, 480 моторизованных машин и 147 артиллерийских орудий, а также поставку 571 бронированного HMMWV США», — отметили журналисты.

В Москве отменили парады на 1 мая

К слову, 14 апреля стало известно, что в Москве в 2023 году решили не проводить митинги и шествия, посвященные 1 мая.

«В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров», — сказал представитель Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

По его словам, это связано с тем, что «сейчас уровень террористической опасности выше». Он полагает, что поэтому даже в удаленных от линии фронта регионах нужно проводить этот Первомай «в других немного формах».

Тем временем известный историк Александр Фридман в своем телеграм-канале выразил мнение, что московские власти отменили митинги на 1 мая, потому что «в столице РФ очевидно не сомневаются в успехе наступления ВСУ, которое, по информации Newsweek, начнется 30 апреля».