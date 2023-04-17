"Будет удивительно и быстро" - Глава ГУР Буданов рассказал о скором контрнаступлении Украины

🎤 Мнение

Опубликовано: 17.04.2023 21:32 , Обновлено: 17.04.2023

Глава украинской разведки (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил 17 апреля, что контрнаступление ВСУ уже «идет по плану», но отказался их раскрыть: "Это будет дикость, если я сейчас это сделаю — раскрою замысел россиянам».

В то же время, Кирилл Буданов решил дать эмоциональную характеристику будущим предполагаемым успехам ВСУ: “Если кратко – это будет удивительно и быстро”.

По мнению главы ГУР, Россия понимает опасность наступления ВСУ и поэтому ее войска перешли к стратегической оборонной операции с целью удержать захваченные в Украине территории.

Кирилл Буданов утверждает, что сама Россия провалила наступление, которое начала зимой.

“31 марта 2023 провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет”, - сделал вывод главный украинский разведчик.

В Кремле, видимо, это осознали. Поэтому 17 апреля глава МИД Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как “можно скорее”.

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Тем временем, в Сети распространяются видеоролики, где видны новые части ВСУ, которые готовятся к наступлению:

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