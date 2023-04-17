Страны G7 осудили размещение в Беларуси ядерного оружия

Опубликовано: 17.04.2023 09:00 , Обновлено: 17.04.2023

Министры иностранных дел стран G7 на переговорах в японской Каруидзаве (префектура Нагано) 17 апреля осудили руководство России за решение разместить ядерное оружие в Беларуси. Соответствующие заявления президента России Владимира Путина они назвали "безответственной ядерной риторикой".

Вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси главы МИД “Большой семерки” обсуждали в рамках полуторачасовой сессии, посвященной ситуации в Украине. На встрече также присутствовал заместитель Генерального секретаря — политический директор Европейской службы внешних связей.

Согласно официальному сообщению МИД Японии, главы МИД стран G7 обсудили на сессии поставки оружия третьими сторонами в Россию.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что “в условиях затянувшейся войны важно сохранять единство среди стран “Большой семерки” и других стран-единомышленников”, а также выступил за жесткие санкции против России и за активную поддержку Украины.

По мнению главы японского МИД, решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси “ещё больше усилит напряженность ситуации”.

Министры страны G7 также заявили, что Россия должна “немедленно и безоговорочно вывести все силы и технику из Украины”, а заявления Путина назвали “безответственной ядерной риторики России”, которую они считают неприемлемой.

Кроме того, главы МИД стран G7 согласились усилить координацию для предотвращения и реагирования на уклонение от санкций, а также поставки оружия в Россию третьими сторонами.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст.

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В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин 14 апреля заявил, что белорусам ни к чему “излишнее привлечение внимания” к теме войны и ядерного оружия. По его словам, это “попытки нагнетания обстановки”, а каждый белорус “должен заниматься своим делом”.

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