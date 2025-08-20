WSJ сообщила, что Маск отложил создание своей партии. Как он ответил на это?

Опубликовано: 20.08.2025 12:05 , Обновлено: 20.08.2025

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что американский миллиардер Илон Маск решил приостановить планы по созданию новой политической партии. Сам бизнесмен почти сразу отреагировал на публикацию.

По данным издания, которые оно получило от людей, «знакомых с планами», Маск якобы решил сосредоточиться на своих компаниях. Кроме того, как написала газета, он хочет сохранить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а создание собственной партии могло бы этому повредить.

WSJ утверждает, что Маск и его соратники даже сообщили окружению Вэнса о готовности миллиардера финансово поддержать его, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

Сам Илон Маск прокомментировал материал WSJ в своей соцсети Х (бывший Twitter) короткой фразой: «Ничто из того, что говорит @WSJ, никогда не следует считать правдой». Никаких других подробностей он не привёл.

Напомним, в начале июля стало известно о планах Маска создать политическую партию. Это произошло после его публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

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Перед этим в соцсети X он провёл опрос, в котором 65,5% из 1,2 миллиона участников поддержали идею новой партии.

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Трамп, в свою очередь, назвал эту идею «нелепой».

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