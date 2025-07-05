Маск запустил опрос в X о создании третьей партии в США. Сколько из миллиона проголосовавших согласились?

Опубликовано: 05.07.2025 12:11 , Обновлено: 05.07.2025

Американский миллиардер Илон Маск 4 июля запустил на своей страничке в соцсети X опрос о создании третьей политической партии в США - Партии "Америка". Посмотрели, сколько из миллиона проголосовавших поддержало идею эпатажного предпринимателя.

Идею сформировать третью политическую силу в США, как “альтернативу демократо-республиканской однопартийной системе”, Маск высказал несколько дней назад, когда в Палате представителей шли ожесточённые дебаты по поводу “большого и красивого” законопроекта о бюджетных расходах, продвигаемого главой государства Дональдом Трампом.

Маск, ярый противник предлагаемых Трампом налоговых реформ, назвал “позором” законопроект, который в итоге был принят американским парламентом и подписан президентом, и, как и обещал, инициировал вопрос о создании третьей партии - пока лишь в рамках принадлежащей самому же Маску социальной сети. Назвав действующую в США политическую систему “фактически однопартийной”, он предложил пользователям платформы ответить на вопрос: “Стоит ли нам создать партию “Америка”?”

За сутки в опросе поучаствовало почти 1,2 млн человек и на данный момент их голоса распределились следующим образом:

65,1% - за создание партии.

34,5% - против.

Почему создать новую политическую партию в США сложнее, чем кажется?

Если Маск решит перейти от обсуждений в социальных сетях к реальным действиям и действительно предпримет попытки создать новую политическую партию в США, ему придется столкнуться с серьёзными препятствиями, выстроенными создателями американской бюрократической системой.

“Только самый богатый человек в мире может приложить серьезные усилия для создания новой американской политической партии”, — прокомментировал предложения Маска в интервью американскому телеканалу CBS News* Бретт Каппель, опытный юрист по выборам*. По его словам, даже для самого медийного миллиардера США это может оказаться непосильной задачей.

“Политические партии — это порождения государств”, — отметил Каппель.

Он пояснил, что в каждом американском штате действуют разные правовые правила для определения того, какие политические партии могут быть представлены в избирательном бюллетене, и эти препятствия “варьируются от высоких до чрезвычайно труднопреодолимых” . В некоторых случаях зарождающейся партии штата может потребоваться ввести кандидатов в избирательный бюллетень, представив большое количество подписей, а затем набрать определенный процент голосов в ходе избирательных циклов.

Например, чтобы пройти квалификацию в Калифорнии, новой политической партии необходимо либо зарегистрировать 0,33% избирателей штата — или около 75 000 человек — в качестве зарегистрированных членов, либо предоставить подписи 1,1 миллиона избирателей. После этого, чтобы сохранить свой статус, партии должны либо поддерживать этот порог регистрации в 0,33% , либо набрать не менее 2% голосов в общештатной гонке .

Чтобы получить признание на национальном уровне, каждой политической партии на уровне штата необходимо будет запросить консультативное заключение Федеральной избирательной комиссии.

Эти усилия почти наверняка столкнутся с сильным противодействием со стороны Демократической и Республиканской партий, включая юридические проблемы с подписями в каждом штате, что потребует от Маска — или любого другого начинающего стороннего основателя — потратить кучу денег на судебные разбирательства.

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“Многолетний проект, который обойдется в сотни миллионов долларов”

“Законы всех штатов предвзяты по отношению к двум основным политическим партиям и максимально затрудняют появление третьей политической партии”, — высказал своё мнение Каппель, назвав создание партии в США “многолетним проектом, который обойдется в сотни миллионов долларов”.

Процесс создания политической партии с национальными амбициями также будет отнимать много времени, заметил Каппель, предположив, что создание совершенно новой национальной партии, скорее всего, займет годы и точно будет невозможным к промежуточным выборам 2026 года.

Маск написал в пятницу, что молодая политическая партия может “сосредоточиться всего на 2–3 местах в Сенате и 8–10 округах в Палате представителей”, утверждая, что “этого будет достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам”.

Чтобы убедиться в том, насколько сложен процесс формирования новой национальной партии, достаточно взглянуть на борьбу, с которой столкнулись существующие третьи партии. Партия зеленых и Либертарианская партия были основаны десятилетия назад и до сих пор ведут борьбу за доступ к голосованию и признание партии в каждом штате.

Кстати, наличие больших финансов в распоряжении Маска в этом деле не так уже сильно облегчает задачу. Дело в том, что по американскому законодательству, до официального признания новых политических партий они обычно организуются как некоммерческие группы, и их спонсоры могут свободно оформлять пожертвования на их работу. Но как только партия получает национальное признание, такие доноры, как Маск, будут подпадать под ограничения на политические взносы. В настоящее время частные лица могут жертвовать не более 10 000 долларов в год какой-либо государственной политической партии или 44 300 долларов в год национальному партийному комитету.

Ранее Telegraf.news рассказал, что закон, ставший камнем преткновения и одним из поводом для ухудшения отношений Маска с действующим главой Белого дома, Дональд Трамп подписал 4 июля. По этому поводу он устроил на лужайке у Белого дома настоящее шоу. В то время, как сторонники Трампа из Республиканской партии возлагают большие надежды на этот документ, в Демократической партии его расценили как “предательство американского народа”.

«Предательство американского народа»? Трамп подписал свой «большой красивый» закон о налогах и расходах