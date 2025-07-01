Маск пригрозил Трампу создать свою партию «Америка», если тот примет «безумный» законопроект о расходах

Опубликовано: 01.07.2025 10:53 , Обновлено: 01.07.2025

Американский миллиардер Илон Маск 30 июня вновь вступил в заочный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом. Поводом стал тот самый "большой и красивый" законопроект о бюджетных расходах, который американский Сенат пообещал представить на подпись главе государства к 4 июля.

Ещё во время обсуждения законопроекта в Сенате Маск на своей платформе X пригрозил тем сенаторам, которые проголосуют за принятие этого документа, сделать всё, чтобы они не прошли в парламент на следующих выборах.

“Каждый член Конгресса, который вёл кампанию за сокращение государственных расходов, а затем тут же проголосовал за самое большое увеличение долга в истории, должен опустить голову от стыда!”, - написал Маск и разместил в одном из своих постов говорящий постер с Пиноккио, пообещав разместить на нём “фото каждого, кто проголосует за величайшее увеличение потолка госдолга в истории”.

Несколько часов спустя эпатажный бизнесмен пошёл ещё дальше и опубликовал новый пост, в котором пригрозил сформировать новую партию - “Америка” - на следующий же день после принятия “безумного законопроекта о расходах”.

“Нашей стране нужна альтернатива демократо-республиканской однопартийной системе, чтобы у людей действительно был ГОЛОС”, - категорично заявил Маск, упрекнув власти страны в том, что они “только притворяются двумя партиями”. “На самом деле это просто одна однопартийная партия”, - высказал своё мнение американский миллиардер.

Выпады в сторону Белого дома не остались незамеченными его хозяином. Трамп дал отпор Маску и, по сути, пригрозил натравить Департамент эффективности государственного управления (DOGE) на миллиардера, работающего в сфере высоких технологий.

“Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, безусловно, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы СОСТОЯНИЕ. Может быть, нам стоит заставить DOGE хорошенько, пристально взглянуть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СЭКОНОМИТЬ!!!» — написал Трамп в своей соцстеи Truth Social.

Как отмечают американские издания, именно из-за “большого, красивого законопроекта” Трампа разрушились некогда идиллические отношения между главой Белого дома и американским миллиардером. Сначала он ушёл с поста руководителя DOGE, а затем начал в открытую противостоять решениям Трампа. В начале этого месяца, как уже сообщал Telegraf.news, Илон Маск назвал документ “отвратительной мерзостью”, и добавил ещё пару ярких эпитетов.

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