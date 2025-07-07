«Полностью слетел с катушек» - Трамп назвал «нелепостью» идею Маска о третьей партии в США

Опубликовано: 07.07.2025 08:10 , Обновлено: 07.07.2025

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 6 июля, назвал "нелепостью" планы американского миллиардера Илона Маска по созданию новой политической партии в стране. В своих новых постах в соцсети Truth Social, а также в общении с журналистами президент обрушился с новой порцией критики в своего некогда значимого союзника в предвыборной гонке.

На следующий день после того, как Маск объявил о своей идее создать в США новую политическую партию, журналисты попросили Трампа прокомментировать новость перед посадкой на борт Air Force One в Морристауне, штат Нью-Джерси, когда он возвращался в Вашингтон после посещения близлежащего гольф-клуба.

“Я считаю, что создание третьей партии — это нелепость. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавит путаницы”, — процитировало ответ Трампа агентство Reuters.

Позднее на своей страничке в Truth Social Трамп высказался ещё более жёстко, назвав идею Маска “смехотворной” и заявив, что американская политическая система была заточена “на две партии”, а идея с третьей “никогда не срабатывала”.

“Так что он может развлекаться, но я считаю, что это смешно”, - заявил Трамп.

“Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетел с катушек”, по сути превратившись за последние пять недель в РАЗРУШЕНИЕ”, - добавил американский президент позднее в своих соцсетях.

Раскритиковал Маска за новую политическую идею и действующий министр финансов Скотт Бессент, с которым у миллиардера когда-то произошла публичная перепалка в Белом доме. Бессент заявил, что, по его мнению, советы директоров компаний Илона Маска “не были в восторге” от заявления генерального директора Tesla о его новой “Американской партии”.

“Я считаю, что советы директоров его различных компаний хотели, чтобы он вернулся и руководил этими компаниями, в чем он преуспевает лучше, чем кто-либо другой”, — заявил Бессент в интервью CNN.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 4 июля Маск запустил на своей страничке в соцсети X опрос о создании третьей политической партии в США — Партии “Америка”. В опросе за пару дней приняли участие более 1,2 миллиона человек, и тех, кто высказался за оказалось больше противников идеи о третьей политической силе в США. В результате в выходные Маск заявил, что американцы получат третью партию.

Однако, как пояснили политические обозреватели, сделать это будет не так-то просто. На этом пути Маску придется столкнуться с серьёзными препятствиями, выстроенными создателями американской бюрократической системой и далеко не все из них можно будет решить миллиардами, которыми владеет амбициозный предприниматель.

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