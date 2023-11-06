ВСУ предупредили о массированных атаках России беспилотниками. В Укроборонпроме пообещали украинские "шахеды"
Украина зимой решила масштабно атаковать беспилотниками территорию России, потому что "суровые условия" препятствуют наземным операциям ВСУ. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского генерала. В свою очередь в концерне Укроборонпром объявили о запуске своего аналога "Шахедов". Что известно?
Зимняя атака беспилотниками по РФ
Так, по словам бригадного генерала, начальника воинской части ВСУ, курирующего операции с дронами Сергей Баранова, на которого ссылаются журналисты, Украина планирует “закрепить значительные успехи” за последние несколько недель войны.
Целями для нападения в издании назвали военно-морские объекты России: базы и военную инфраструктуру в Крыму, а также в приграничных районах в РФ.
“Мы намерены извлечь выгоду из опыта, полученного за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести разрушительный эффект россиянам, когда боевые действия будут гораздо более статичными этой зимой. Мы уверены, что у нас одни из лучших и опытных пилотов дронов в мире”, – передает The Independent слова Баранова.
При этом генерал отметил, что Киев ожидает от РФ “многочисленные контратаки”.
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Украинские “шахеды”
Тем временем в государственном концерне “Укроборонпром” заявили о начале серийного производства украинского аналога “Шахедов” с дальностью полета до 1000 км.
“В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог “Шахеда”, а есть и более мощные модели, потому что “Шахеды” так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками”, – сказал гендиректор концерна Герман Сметанин, передает издание “Страна”.
По его словам, Силы обороны уже заказывают новый дрон для своих операций.
Обстрелы в Крыму и не только
Ранее Телеграф писал, что Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком ВСУ) вечером в субботу, 4 ноября, заявило об “успешном ударе по морской и портовой инфраструктуре” судостроительсного завода “Залив”. Он расположен в городе Керчь в аннексированном Россией Крыму. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов факт обстрела завода подтвердил.
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Кроме того, украинские и российские телеграм-каналы, которые отслеживают ход войны, сообщили 5 ноября о ночном мощном ударе дальнобойными ракетами по ремонтной базе вертолетов в украинском селе Седово, захваченном российскими войсками.