ВСУ предупредили о массированных атаках России беспилотниками. В Укроборонпроме пообещали украинские "шахеды"

Опубликовано: 06.11.2023 12:39 , Обновлено: 04.07.2024

Украина зимой решила масштабно атаковать беспилотниками территорию России, потому что "суровые условия" препятствуют наземным операциям ВСУ. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского генерала. В свою очередь в концерне Укроборонпром объявили о запуске своего аналога "Шахедов". Что известно?

Зимняя атака беспилотниками по РФ

Так, по словам бригадного генерала, начальника воинской части ВСУ, курирующего операции с дронами Сергей Баранова, на которого ссылаются журналисты, Украина планирует “закрепить значительные успехи” за последние несколько недель войны.

Целями для нападения в издании назвали военно-морские объекты России: базы и военную инфраструктуру в Крыму, а также в приграничных районах в РФ.

“Мы намерены извлечь выгоду из опыта, полученного за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести разрушительный эффект россиянам, когда боевые действия будут гораздо более статичными этой зимой. Мы уверены, что у нас одни из лучших и опытных пилотов дронов в мире”, – передает The Independent слова Баранова.

При этом генерал отметил, что Киев ожидает от РФ “многочисленные контратаки”.

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Украинские “шахеды”

Тем временем в государственном концерне “Укроборонпром” заявили о начале серийного производства украинского аналога “Шахедов” с дальностью полета до 1000 км.

“В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог “Шахеда”, а есть и более мощные модели, потому что “Шахеды” так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками”, – сказал гендиректор концерна Герман Сметанин, передает издание “Страна”.

По его словам, Силы обороны уже заказывают новый дрон для своих операций.

Обстрелы в Крыму и не только

Ранее Телеграф писал, что Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком ВСУ) вечером в субботу, 4 ноября, заявило об “успешном ударе по морской и портовой инфраструктуре” судостроительсного завода “Залив”. Он расположен в городе Керчь в аннексированном Россией Крыму. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов факт обстрела завода подтвердил.

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Кроме того, украинские и российские телеграм-каналы, которые отслеживают ход войны, сообщили 5 ноября о ночном мощном ударе дальнобойными ракетами по ремонтной базе вертолетов в украинском селе Седово, захваченном российскими войсками.

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