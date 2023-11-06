В ВСУ заявили о ракетном обстреле Одессы – есть пострадавшие

🎥 Видео

Опубликовано: 06.11.2023 09:06 , Обновлено: 06.11.2023

В ночь на понедельник, 6 ноября, несколько украинских регионов подверглись ракетной атаке. Мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсонской и Николаевской областях. В пресс-службе сил обороны Украины "Юг" ВСУ заявили, что удар по Одессе нанесли российские войска - ракетами типа "Оникс" и "Искандер-М". Также украинская сторона заявила об обстреле украинских городов дронами-камикадзе Shahed-136, не обошлось без пострадавших.

По данным сил обороны Украины “Юг” ВСУ, в Одессе ракеты были нацелены на центр города и законсервированное промышленное здание. Ударной волной повредило несколько многоэтажных жилых зданий, а также здание Одесского национального художественного музея, который находится в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мэр Одессы Геннадий Труханов показал, какова обстановка внутри музея после обстрела.

[Telegram_widget url=“https://t.me/odesacityofficial/22793”]

Одновременно с этим, по данным сил обороны Украины “Юг” ВСУ, россияне запустили волну дронов Shahed-136 по припортовой инфраструктуре. Силам украинской противовоздушной обороны удалось сбить 15 беспилотников, тем не менее, часть долетела до целей: украинские военные сообщили о повреждения складских помещений, разгрузочной техники и машины с зерном.

По информации местных властей, пострадали пять местных жителей - их госпитализировали.

В Херсоне украинские военные сообщили о “прилёте” ракеты Х-31П, которая повредила жилую пятиэтажку. К счастью, обошлось без пострадавших.

В России официальные лица данную информацию никак не комментировали.