Под Мариуполем взрывом уничтожило базу российких вертолетов

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Опубликовано: 05.11.2023 21:50 , Обновлено: 05.11.2023

Украинские и российские телеграм-каналы, которые отслеживают ход войны, сообщили 5 ноября о ночном мощном ударе дальнобойными ракетами по ремонтной базе вертолетов в украинском селе Седово, захваченном российскими войсками.

Телеграм-канал “Труха” сообщил, что Седово закрыто на въезд. “Горят склады БК и вертолеты», - процитировали там сообщения очевидцев.

Вышеуказанное поселение находится между Мариуполем и границе с Россией на побережье Азовского моря. До него от линии фронта более 100 километров, а значит, если удар нанесли ВСУ, то только дальнобойными ракетами ATACMS или Storm Shadow.

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Официально украинские и российские власти удар по селу не комментировали.

Ответ на российский удар?

Ранее украинские власти подтвердили сообщения российских источников об успешном ударе “Искандером” по скоплению 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время проведения награждения.

Удар по расположению украинских войск "Искандером"

У Владимира Зеленского сообщили о 20 убитых и нескольких десятках раненых. Тем временем, российская строгая показала кадры нанесения удара.