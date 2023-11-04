«Оно по кругу, оно везде!» - ВСУ обстреляли судостроительный завод в Керчи

🎥 Видео

Опубликовано: 04.11.2023 23:38 , Обновлено: 04.11.2023

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком ВСУ) вечером в субботу, 4 ноября, заявило об "успешном ударе по морской и портовой инфраструктуре" судостроительсного завода "Залив". Он расположен в городе Керчь в аннексированном Россией Крыму. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов факт обстрела завода подтвердил.

“В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет”, - написал Аксенов в своём официальном телеграм-канале и призвал жителей Крыма “соблюдать спокойствие” и “доверять только официальным источникам информации”.

Между тем, именно от самих крымчан и стало известно об обстреле завода. Они первыми стали постить в местных пабликах видео работы средств ПВО над заливом недалеко от Крымского моста, на котором оперативно пустили дымовую завесу, как с недавних пор это делают всегда в случае угрозы обстрела беспилотниками.

Автор одного из таких видео, опубликованных телеграм-каналом SOTA, весьма эмоционально описал обстановку в Керчи в момент обстрела.

“Справа, слева, везде, ###! “Залив” подорвали, “Залив”! Ты смотри, какой звук! Оно по кругу, оно везде!”, - комментировал за кадром мужчина работу ПВО.

[info_b]Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

[Telegram_widget url=“https://t.me/sotaproject/68959”]

Кроме того, местные жители, наблюдавшие за происходящим над Керченским проливом и снимавшим всё на камеру, усомнились в правдивости озвученной Аксеновым версии.

“После “падения осколков” слишком много дыма на заводе”, - отметили подписчики местного телеграм-канала “Крымский ветер”.

На это же намекнули в “Центре национального сопротивления Украины”, в телеграм-канале которого появилось видео пожара на Керченском судостроительном заводе. Там также пообещали чуть позднее выложить другие фото и видео, отметив, что у них “глаза и уши повсюду”.

[Telegram_widget url=“https://t.me/sprotyv_official/3316”]

По данным телеграм-канала “Крымский ветер”, в ходе обстрела завода “Залив” “минимум три прилета получил малый ракетный корабль “Аскольд”.

“Этот носитель крылатых ракет “Калибр” является одним из самых новых и современных кораблей Черноморского флота РФ. Он был заложен в 2016 году как раз на на Керченском судоремонтном заводе “Залив”, и спущен на воду только в 2021 году. Для понимания, кроме 8 пусковых установок для “Калибров” на его вооружении стоит собственная система ПВО – ЗРК “Панцирь-М” и комплекс БПЛА “Орлан-10” для ведения разведки. Жирная цель”, - написали авторы канала.

Эту информацию в России официальные лица пока никак не комментировали. Ни фото-, ни видеодоказательств, подтверждающих повреждение военных кораблей на судостроительном заводе, также никто не предоставил.

[info_b]Судостроительный завод «Залив» имени Б. Е. Бутомы расположен в Керчи, на берегу Керченского пролива, между двух морей — Чёрным и Азовским. Он занимает площадь более 140 гектаров и является градообразующим и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод имеет две технологические линии постройки судов и известен строительством военных фрегатов. [/info_b]