ВСУ показали, как дроны атаковали российский корабль "Сергей Котов"

🎥 Видео

Опубликовано: 15.09.2023 11:05 , Обновлено: 15.09.2023

Утром 15 сентября в украинских тг-каналах появилось видео, как утверждается, атаки дронов на российский корабль, предположительно на "Сергей Котов".

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«Работает ГУР. Работают украинские технологии. Работаем все на победу», так подписал видео автор тг-канала.

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На камере, установленной на дроне, видно, как он приближается к кораблю. Можно заметить, как по нему с корабля ведут стрельбу. Из видео непонятно – достиг ли дрон цели.

В Минобороны РФ признали, что 14 сентября около 05:00 вооруженные силы Украины атаковали пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря.

Российское военное ведомство утверждает, что все дроны были подбиты из штатного вооружения корабля.

Украинцы уничтожили ракетами Storm Shadow российский БДК «Минск» в Севастополе

Напомним, ночью 14 сентября в Евпатории в Крыму произошла серия мощных взрывов. По данным Миноброны РФ, на полуостров совершили атаку дроны-камикадзе. В украинских тг-каналах сообщили, что был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» стоимостью $1,2 млрд.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал о том, что появилось видео БДК «Минск», поврежденного в Севастополе.

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