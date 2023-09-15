Появилось видео БДК «Минск», поврежденного в Севастополе

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Опубликовано: 15.09.2023 07:51 , Обновлено: 15.09.2023

В интернет попало видео с последствиями удара по судоремонтному морскому заводу в крымском Севастополе 13 сентября. На кадрах виден обгоревший большой десантный корабль «Минск» проекта 775 с многочисленными повреждениями и пожарные, которые осматривают место ЧП.

После удара по Севастополю в Минобороны России заявили, что оба корабля Военно-морского флота, попавшие под обстрел, когда находились на плановом ремонте в судоремонтном заводе города, “будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов”.

Вот каким увидели корабль спасатели после того, как удалось сбить пламя.

Напомним, в ночь на 13 сентября Севастополь, расположенный в юго-западной части Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря, подвергся массированному ракетному удару. По данным Минобороны России, сразу десять крылатых ракет были выпущены по территории местного судоремонтного завода, а по отряду российских кораблей в море ударили безэкипажные катера.

В ГУР Украины заявили о повреждении десантного корабля и подлодки в результате удара по Севастополю

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в результате атаки на Севморзавод были повреждены большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону». В последствии в Сеть попали фотографии подбитого БДК.

Украинцы уничтожили ракетами Storm Shadow российский БДК «Минск» в Севастополе

А вот информации о пострадавшей подлодке мало. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в интервью порталу NEWS.ru заявил, ссылаясь на собственные источники в Севастополе, что после атаки на подбитой подлодке спасателям пришлось разрезать её борт, чтобы освободить людей.

“Хорошо, что подлодка сохранилась, я так понимаю, что сейчас она — носитель наших ударных ракет”, — пояснил Комоедов.