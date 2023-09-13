Украинцы уничтожили ракетами Storm Shadow российский БДК "Минск" в Севастополе

📷 Фото

Опубликовано: 13.09.2023 17:52 , Обновлено: 13.09.2023

Телеканал Sky News, ссылаясь на западных и украинских чиновников заявил, что при атаке Севастополя, Украина применила британские ракеты Storm Shadow. В результате был поврежден десантaный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону».

[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически.[/info_b]

Напомним, ночью 13 сентября Севастополь подвергся ракетному удару. По данным Минобороны РФ, десять крылатых ракет были выпущены по территории местного судоремонтного завода, а по отряду российских кораблей в море ударили безэкипажные катера. По последним данным, в результате атаки погибли два человека, 26 получили травмы. Все погибшие и пострадавшие — сотрудники завода.

Новость Телеграф

Атаку подтвердили и в Украине. Там заявили, что в результате были повреждены большой десантный корабль “Минск” и подводная лодка «Ростов-на-Дону» (украинские СМИ называли эту подлодку в числе кораблей, один из которых, по их данным, нанес удар по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли 27 человек).

В ГУР Украины заявили о повреждении десантного корабля и подлодки в результате удара по Севастополю

Вскоре в тг-каналах появились снимки, предположительно, поврежденного корабля “Минск”. “Все, что осталось от Большого десантного корабля проекта 775 «Минск» после ночной ракетной атаки ВСУ на Севастополь”, - так подписан этот снимок.

Видны основные «ориентиры» - лебедка кормового якорного устройства, АК-725, антенный пост РЛС обнаружения. “Судя по всему прилет точно в антенный пост системы управлением огнем. Вся надстройка провалилась в корпус. Полный безвозврат и занятый док пока это все порежут на лом”, - считает автор тг-канала.

Кроме того, ВМС Украины сообщили, что в северо-западной части Черного моря был уничтожен и российский катер типа КС-701 «Тунец».

Предположительно, удар нанесли западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP с помощью авиации.

Официально Украина не подтверждала, что атаковала Севастополь с помощью британских ракет. При этом командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук написал пост, в котором использовал слово «штормит».

Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS. Что говорят в Киеве?

[info_b] Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.

Ракета весит около 1300 килограммов. Предполагаемые цели такого боеприпаса — это командные пункты, аэродромы, порты и электростанции. Ракета работает по принципу «выстрелил и забыл», так как цель программируется ещё перед запуском. [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что по информации NYT, вопреки санкциям, производство ракет в РФ превысило довоенные уровни.

Вопреки санкциям. Производство ракет в РФ превысило довоенные уровни — NYT